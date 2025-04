Fast erneutes Bochum-Trauma! RB Leipzig zittert sich zurück auf CL-Rang

Wolfsburg - Extrem muntere Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig am Freitagabend in der Bundesliga. Nach dem zwischenzeitlichen 3:0 schien alles schon für die Gäste klar zu sein. Doch wie in Bochum, als die Rasenballer eine Drei-Tore-Führung verspielten, wurde es gegen die Wölfe auch richtig eng. Am Ende reichte die Aufholjagd aber nur für ein 2:3 (0:2). Und RB steht zumindest über Nacht wieder auf einem Champions-League-Platz.