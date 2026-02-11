RB Leipzig passt drei Minuten nicht auf und fliegt durch Bayern-Doppelschlag aus dem Pokal

München - Die große Überraschung blieb aus! RB Leipzig musste sich am Mittwochabend im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Bayern München mit 0:2 (0:0) geschlagen geben und ist damit aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Dem Favoriten reichten dabei drei unachtsame Minuten der Gäste, um per Doppelschlag das Spiel zu entscheiden. Die Sachsen hatten darauf keine Antwort.

Die mitgereisten Fans von RB Leipzig hoffen auf eine Überraschung. © Picture Point / Roger Petzsche

In einer bis dahin sehr ausgeglichenen Partie patzte der zuvor teils sehr starke Maarten Vandevoordt bei einem Angriff der Hausherren, als er sich bei einem langen Ball nicht entscheiden konnte, ob er rausstürmt oder stehen bleibt. Letztendlich rutschte er weg und foulte dann auch noch Josip Stanisic - es gab Elfmeter, Harry Kane verwandelte (64.).

Besagte drei Minuten später reichte ein schneller Angriff über rechts, um die Leipziger Abwehr auszuhebeln. Luis Diaz bedankte sich und verwandelte zum 2:0-Endstand.

Dabei sah es noch zu Beginn nach einer Überraschung aus. Wer wegen dem Warnstreik in München nicht rechtzeitig da war, verpasste was! Yan Diomande setzte sich stark gegen drei Verteidiger durch und steckte auf Christoph Baumgartner, der resolut links unten zum 1:0 netzte. Aber bitter aus Rasenball-Sicht: Der Österreicher stand knapp im Abseits.

Nach zwölf Zeigerumdrehungen wurde es auch auf der anderen Seite brenzlig. Harry Kane kam aus kurzer Distanz zum Abschluss. Nach kurzem Gewurschtel im Strafraum konnte Lukeba in höchster Not auf der Linie klären.

Die Hausherren kamen aber immer besser in die Partie. Die Roten Bullen ließen sich zu sehr hinten reindrängen, was in München bekanntlich in der Regel nicht lang gut geht. Erst zur Mitte der ersten Hälfte hin wurde es wieder etwas ausgeglichener. In der 27. Minute hätte es beinahe Elfmeter für RB gegeben. Aber das klare Foul an Antonio Nusa, was der Schiedsrichter zunächst übersah, fand knapp außerhalb des Strafraums statt.

Bis zum Pausenpfiff blieb es dann verhältnismäßig ruhig. David Raum forderte einmal Manuel Neuer mit einem Schuss (36.), Aleksandar Pavlović trieb Vandevoordt zur Glanzparade (45.+5). Ansonsten ging es mit einem gerechten Remis in die Kabinen.