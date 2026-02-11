 3.243

RB Leipzig passt drei Minuten nicht auf und fliegt durch Bayern-Doppelschlag aus dem Pokal

Der FC Bayern München hat RB Leipzig im DFB-Pokal besiegen können. Die Sachsen sind ausgeschieden.

Von Michi Heymann

München - Die große Überraschung blieb aus! RB Leipzig musste sich am Mittwochabend im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Bayern München mit 0:2 (0:0) geschlagen geben und ist damit aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Dem Favoriten reichten dabei drei unachtsame Minuten der Gäste, um per Doppelschlag das Spiel zu entscheiden. Die Sachsen hatten darauf keine Antwort.

Die mitgereisten Fans von RB Leipzig hoffen auf eine Überraschung.
Die mitgereisten Fans von RB Leipzig hoffen auf eine Überraschung.  © Picture Point / Roger Petzsche

In einer bis dahin sehr ausgeglichenen Partie patzte der zuvor teils sehr starke Maarten Vandevoordt bei einem Angriff der Hausherren, als er sich bei einem langen Ball nicht entscheiden konnte, ob er rausstürmt oder stehen bleibt. Letztendlich rutschte er weg und foulte dann auch noch Josip Stanisic - es gab Elfmeter, Harry Kane verwandelte (64.).

Besagte drei Minuten später reichte ein schneller Angriff über rechts, um die Leipziger Abwehr auszuhebeln. Luis Diaz bedankte sich und verwandelte zum 2:0-Endstand.

Dabei sah es noch zu Beginn nach einer Überraschung aus. Wer wegen dem Warnstreik in München nicht rechtzeitig da war, verpasste was! Yan Diomande setzte sich stark gegen drei Verteidiger durch und steckte auf Christoph Baumgartner, der resolut links unten zum 1:0 netzte. Aber bitter aus Rasenball-Sicht: Der Österreicher stand knapp im Abseits.

Nach zwölf Zeigerumdrehungen wurde es auch auf der anderen Seite brenzlig. Harry Kane kam aus kurzer Distanz zum Abschluss. Nach kurzem Gewurschtel im Strafraum konnte Lukeba in höchster Not auf der Linie klären.

Die Hausherren kamen aber immer besser in die Partie. Die Roten Bullen ließen sich zu sehr hinten reindrängen, was in München bekanntlich in der Regel nicht lang gut geht. Erst zur Mitte der ersten Hälfte hin wurde es wieder etwas ausgeglichener. In der 27. Minute hätte es beinahe Elfmeter für RB gegeben. Aber das klare Foul an Antonio Nusa, was der Schiedsrichter zunächst übersah, fand knapp außerhalb des Strafraums statt.

Bis zum Pausenpfiff blieb es dann verhältnismäßig ruhig. David Raum forderte einmal Manuel Neuer mit einem Schuss (36.), Aleksandar Pavlović trieb Vandevoordt zur Glanzparade (45.+5). Ansonsten ging es mit einem gerechten Remis in die Kabinen.

Schon nach vier Minuten durften die Sachsen jubeln. Allerdings wurde der Treffer wegen Abseits zurückgenommen.
Schon nach vier Minuten durften die Sachsen jubeln. Allerdings wurde der Treffer wegen Abseits zurückgenommen.  © Sven Hoppe/dpa
Der FC Bayern München und RB Leipzig lieferten sich im ersten Durchgang ein recht ausgeglichenes Duell.
Der FC Bayern München und RB Leipzig lieferten sich im ersten Durchgang ein recht ausgeglichenes Duell.  © Sven Hoppe/dpa

Notarzteinsatz beim Spiel Bayern München gegen RB Leipzig

Die Münchner Südkurve stellte schon zum Ende der ersten Hälfte hin den Support ein. Offenbar gab es einen Notarzteinsatz.
Die Münchner Südkurve stellte schon zum Ende der ersten Hälfte hin den Support ein. Offenbar gab es einen Notarzteinsatz.  © Picture Point / Roger Petzsche

Schon gegen Ende der ersten Halbzeit hatten die Fans in der Münchner Südkurve den Support eingestellt. Offenbar gab es einen Notarzteinsatz.

Bei Wiederanpfiff schien sich die Lage aber beruhigt zu haben. Die Roten machten wieder Stimmung.

Auf dem Platz herrschte ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang: Beide Teams spielten druckvoll und mit hohem Tempo nach vorn. In der Abwehr boten beide Teams aber nicht viel an.

In der 58. Minute machten es die Hausherren über rechts aber mal schnell. Die Kugel kam in die Mitte zu Serge Gnabry, der Vandevoordt zur nächsten Top-Parade zwang.

Kurz darauf folgte der entscheidende Fehler des Schlussmanns, der letztendlich im Doppelschlag der Münchener resultierte.

Luis Díaz sorgte für das 2:0 der Münchner.
Luis Díaz sorgte für das 2:0 der Münchner.  © Picture Point / Roger Petzsche

Schlussphase zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig

Mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten sorgten die Bayern für eine Vorentscheidung.
Mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten sorgten die Bayern für eine Vorentscheidung.  © Sven Hoppe/dpa

Nach dem 2:0 wurde es dann das typische Spiel des FC Bayern. Die Kugel lief kontrolliert durch die eigenen Reihen. Jederzeit war die Möglichkeit da, dass auch noch der dritte Treffer fallen würde.

RB-Coach Ole Werner wechselte noch einmal durch. So ein richtiger Impuls kam aber nicht auf den Platz.

Zwar gaben sich die Sachsen nicht auf. Letztendlich fühlte es sich aber so an, als sollte einfach kein Treffer auf Seiten der Gäste fallen.

So war es dann auch. Trotz sechs Minuten Nachspielzeit wurde es in keinem Moment mehr wirklich gefährlich vor dem Münchner Tor. Es bleib beim 2:0.

Am Ende ist der Sieg der Münchner verdient.
Am Ende ist der Sieg der Münchner verdient.  © Sven Hoppe/dpa

Statistik zum Spiel FC Bayern München gegen RB Leipzig

Bayern München - RB Leipzig 2:0 (0:0)

Bayern München: Neuer - Stanisic (69. Laimer), Upamecano, Tah, Davies (90.+4 H. Ito) - Kimmich, Pavlovic (80. Goretzka) - Olise, Gnabry (69. Musiala), Luis Díaz - Kane

RB Leipzig: Vandevoordt - Baku, W. Orban, Lukeba (90.+4 Bitshiabu), Raum - Seiwald, Schlager (78. Banzuzi), Baumgartner (89. Gomis) - Diomande, Romulo (78. Harder), Nusa (78. Gruda)

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Kane (64./Foulelfmeter), 2:0 Luis Díaz (67.)

Gelbe Karten: Stanisic (1), Pavlovic (2), Laimer (1) / Vandevoordt (1), Seiwald (1), Romulo (1), Baumgartner (1)

