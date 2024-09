Findet RB Leipzig gegen Union Berlin ohne Trainer statt?

Leipzig - Wird es der Start nach Maß? RB Leipzig strebt beim Spiel gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den dritten Sieg im dritten Bundesligaspiel an. Doch auch die Eisernen sind bislang ungeschlagen.

Union Berlins Coach Bo Svensson (48, l.) fehlte unter der Woche wegen eines Infekts, RB-Coach Marco Rose (48) ist Gelb-Rot gesperrt. Fehlen beide am Samstag? © Jan Woitas/dpa

Trainer Marco Rose (48), der die Partie in der Red Bull Arena wegen seiner Sperre nicht vom Spielfeldrand aus beobachten können wird, weiß genau, was auf seine Mannschaft zukommt.

Der Plan ist aber klar: "Du musst dir die Räume und jede Torchance hart erarbeiten. Wir müssen auf Umschaltsituationen und Standards aufpassen. Sie spielen mutigen Fußball. Union Berlin war gut organisiert in einer Grundordnung, die sie bereits kennen, mit der Dreierkette in der Abwehr. Sie wirken stabil und eingespielt."

Sein Gegenüber, Bo Svensson (48) hat sich das RB-Spiel aber natürlich auch ganz genau ausgeguckt. Allerdings könnte es zu einer kuriosen Situation kommen.

Denn den ehemaligen Trainer von Mainz 05 plagte unter der Woche ein Infekt. Möglich, dass also keiner der beiden Cheftrainer am Samstag dabei sein kann. "Wir hoffen alle, dass er bis Samstag wieder zurück ist. Aber bis dahin geben wir unser Bestes, um die Mannschaft gut vorzubereiten auf das Spiel", so sein Co-Trainer Babak Keyhanfar (39).

RB strotze nach saisonübergreifend 15 Pflichtspielen ohne Niederlage vor Selbstbewusstsein, so Keyhanfar. Es wird schwer: "Wir müssen die ganze Palette mitbringen am Samstag, wenn wir da ankommen, um dagegenzuhalten. Für uns ist es eine große Herausforderung, als Team gegen eine solche Spitzenmannschaft zu bestehen."