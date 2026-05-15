RB Leipzig wieder dran: Kommt Klopps Wunschspieler im zweiten Anlauf?
Leipzig - RB Leipzig ist trotz einer noch ausstehenden Partie in dieser Saison schon mittendrin in der Planung für die kommende Spielzeit. Logisch, denn die Sachsen tanzen bald auf drei Hochzeiten, entsprechend stabil muss der Kader sein. Und genau jetzt taucht ein alter Bekannter in der Gerüchteküche wieder auf.
Harvey Elliott (23) war bereits im vergangenen Sommer ein großes Thema bei den Rasenballern, man soll sich sogar mündlich mit dem Spieler einig gewesen sein. Der Engländer machte satte 119 Spiele unter Jürgen Klopp (58), als er noch Trainer beim FC Liverpool war.
Entsprechend dringend wollte der Fußballlehrer auch, dass sein ehemaliger Schützling den Weg in die Bundesliga findet.
Laut "Bild" ist das Thema nun wieder heiß. Elliott hat ein mehr als gebrauchtes Jahr hinter sich. Statt zu den Sachsen wechselte er leihweise zu Europa-League-Finalist Aston Villa.
Den erhofften Stammplatz konnte er sich dort aber nicht erarbeiten - im Gegenteil: Mit nur 284 Einsatzminuten sieht die Bilanz nach einem Jahr mehr als mager aus.
Allein sportliche Gründe soll das aber nicht gehabt haben. Angeblich soll nämlich im Leih-Vertrag verankert worden sein, dass der Premier-League-Klub den Offensivmann für 40 Millionen Euro kaufen müsste, sobald er zehn Spiele absolviert hätte.
Villa zog es jedoch vor, das Geld zu sparen. Jetzt ist der 23-Jährige mehr als enttäuscht vor einer Rückkehr zum FC Liverpool, wo er noch Vertrag bis 2027 hat.
RB Leipzig würde Brajan Gruda gern behalten
Möglicherweise wagen die Roten Bullen nun einen zweiten Versuch, den hochtalentierten U21-Nationalspieler an den Cottaweg zu lotsen.
Da Liverpool wohl eine Ablösesumme im Bereich der 20 Millionen Euro ausrufen wird, wäre ein Deal auch im Bereich des Möglichen.
Allerdings: RB hat auf der Position inzwischen einen adäquaten Ersatz gefunden. Brajan Gruda (21) war die erhoffte Winterverstärkung, fühlt sich wohl in Leipzig.
Auch Trainer Ole Werner (38) würden den Goalgetter gern halten. Allerdings möchte Leihverein Brighton wohl aktuell zu viel Geld für Gruda.
Heißt: Muss der Noch-Leipziger wieder nach England zurück, könnte Elliott ins Spiel kommen.
Titelfoto: OLI SCARFF / AFP/OLI SCARFF / AFP