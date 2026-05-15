RB Leipzig wieder dran: Kommt Klopps Wunschspieler im zweiten Anlauf?

Leipzig - RB Leipzig ist trotz einer noch ausstehenden Partie in dieser Saison schon mittendrin in der Planung für die kommende Spielzeit. Logisch, denn die Sachsen tanzen bald auf drei Hochzeiten, entsprechend stabil muss der Kader sein. Und genau jetzt taucht ein alter Bekannter in der Gerüchteküche wieder auf.

Harvey Elliott (23) war bei RB Leipzig schon im vergangenen Sommer Thema. Klappt der Deal nun im zweiten Anlauf? © OLI SCARFF / AFP

Harvey Elliott (23) war bereits im vergangenen Sommer ein großes Thema bei den Rasenballern, man soll sich sogar mündlich mit dem Spieler einig gewesen sein. Der Engländer machte satte 119 Spiele unter Jürgen Klopp (58), als er noch Trainer beim FC Liverpool war.

Entsprechend dringend wollte der Fußballlehrer auch, dass sein ehemaliger Schützling den Weg in die Bundesliga findet.

Laut "Bild" ist das Thema nun wieder heiß. Elliott hat ein mehr als gebrauchtes Jahr hinter sich. Statt zu den Sachsen wechselte er leihweise zu Europa-League-Finalist Aston Villa.

Den erhofften Stammplatz konnte er sich dort aber nicht erarbeiten - im Gegenteil: Mit nur 284 Einsatzminuten sieht die Bilanz nach einem Jahr mehr als mager aus.

Allein sportliche Gründe soll das aber nicht gehabt haben. Angeblich soll nämlich im Leih-Vertrag verankert worden sein, dass der Premier-League-Klub den Offensivmann für 40 Millionen Euro kaufen müsste, sobald er zehn Spiele absolviert hätte.

Villa zog es jedoch vor, das Geld zu sparen. Jetzt ist der 23-Jährige mehr als enttäuscht vor einer Rückkehr zum FC Liverpool, wo er noch Vertrag bis 2027 hat.