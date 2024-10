"Fußball ist ein geiler Sport": Stimmungs-Schwankungen in Perfektion bei RB Leipzig

Leipzig - Ein 1:0 beim 1. FC Heidenheim hat offenbar gereicht, um die Wogen wieder zu glätten. Bei RB Leipzig herrscht in der Länderspielpause nun ein "extrem gutes Gefühl", wie Geschäftsführer Marcel Schäfer (40) am Sonntag noch sagte. Dabei war vor wenigen Tagen noch die Laune im Keller.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (48) nach dem 1:0 beim 1. FC Heidenheim: euphorisiert, zufrieden. © PICTURE POINT / R. Petzsche

Nicht nur, dass Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (49) mit seiner harschen Kritik zum Rundumschlag ausgeholt hatte. Die Mannschaft lieferte bei der 2:3-Pleite gegen Juventus Turin genau das ab, was der 49-Jährige moniert hatte.

Fehlender Siegeswille, das letzte bisschen Konsequenz, das es in der Königsklasse eben braucht. Wie die Italiener es eben gezeigt hatten und die trotz Mega-Pech und in Unterzahl noch zwei Tore in der Red Bull Arena schossen.

Alles vergessen. "Fußball ist schon ein geiler Sport", sagte Trainer Marco Rose (48) Sonntag sogar glücklich. Klar, die drei Punkte am Ende der Englischen Woche waren hart erkämpft und extrem wichtig. Nun steht man punktgleich mit dem FC Bayern München an der Spitze der Bundesligatabelle.

Doch die Probleme, gerade in der Champions League, werden nicht einfach verschwinden. Besonders die Offensive macht noch immer Sorgen. Scheint trotz der Qualität noch lange nicht am Maximum angekommen zu sein.

Im dritten Spiel gegen den FC Liverpool muss RB liefern, sonst könnte es eng werden, was das Weiterkommen angeht. Das wissen sie in Leipzig. Nach der Mintzlaff-Kritik meinte Schäfer sowieso, dass es generell "bedenklich sei, was von außen teilweise versucht wurde reinzutragen". Man sei intern stark und durchaus selbstkritisch.