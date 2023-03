Gelingt RB Leipzig bei Manchester City die große Überraschung? "Wissen, was auf uns zukommt!"

Im Hinspiel zeigte RB Leipzig gerade in der zweiten Halbzeit eine ansprechende Leistung. Bei Manchester City müssen am Dienstag aber auch schon die ersten 45 Minuten passen. © Jan Woitas/dpa

Nach dem 1:1 im Hinspiel glauben die Sachsen, dass gegen den favorisierten englischen Meister etwas möglich ist.

Aber: "Wir wissen, was auf uns zukommt. Am Ende geht es gegen so eine Top-Mannschaft um die richtige Balance, sehr, sehr viel Vertrauen, Mut - und unser bestes Spiel in dieser Saison würde auch ganz gut passen", analysierte RB-Coach Marco Rose (46) am Montagabend die Lage.

Da die Auswärtstorregel nicht mehr existiert, würde den Rasenballern ein 0:0 reichen, um in die Verlängerung zu kommen. Aber dass bis zur 90. Minute kein Tor fällt, daran glaubt eigentlich niemand.

Wichtig wird es sein, dass Leipzig Citys Stürmer Erling Haaland (22) wieder so gut aus der Partie nehmen kann wie im Hinspiel.

Kurios: Der Angreifer steht auf der Insel aktuell mehr oder weniger in der Kritik. Rose scherzhaft: "Wenn ihr ihn nicht wollt, schickt ihn zu mir. Ich nehme ihn. Sogar für die letzten zehn Spiele. Danach könnt ihr ihn wiederhaben. Ich bin wirklich überrascht darüber."

Obwohl der 22-Jährige bereits 34 Treffer in 35 Pflichtspielen und 28 Tore in 26 Premier-League-Einsätzen geschossen hat, wird um die Einbindung des klassischen Strafraumstürmers in das gemeinhin ballbesitzorientierte Offensivsystem der "Sky Blues" diskutiert. Rose: "Wenn man diese Tore wegnimmt, weiß ich nicht, wo City in der Liga stehen würde. Ich weiß nicht, worüber wir reden."