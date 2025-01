Absoluter Härtetest! RB Leipzig möchte "wilde Partie" gegen Leverkusen!

Im Hinspiel schenkten sich RB Leipzig und Bayer Leverkusen auch schon nichts. Endstand: 3:2 für die Sachsen. © Federico Gambarini/dpa

In letzter Zeit war es oft so, dass die Sachsen in Front waren und danach trotzdem Punkte abgeben mussten. Beste Beispiele: Das 1:2 beim VfB Stuttgart, wo die Rasenballer zur Halbzeit noch 1:0 geführt hatten, oder das ganz bittere 3:3 in Bochum - nach 3:0!

Zwar fingen sich die Roten Bullen auch gegen Sporting zwischenzeitlich das 1:1 ein. Doch durch den zweiten eigenen Treffer kurz darauf wurde die Partie doch noch zugunsten der Leipziger entschieden.

Am Samstag beim Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) braucht es aber wohl noch eine ganze Ecke mehr als bei den letzten Auftritten.

Der Tabellenzweite ist Bayern-Jäger Nummer eins und möchte sich für die 2:3-Hinspielpleite revanchieren. "Die Qualitäten von Leverkusen und wie sie spielen, das kennen wir alle. Nach einer nicht einfachen Anfangsphase in der Liga sind sie wieder sehr konstant unterwegs. Wir brauchen morgen eine Topleistung in allen Bereichen, d. h. von Beginn an hellwach sein, alles weg verteidigen, aber auch selbst Akzente setzen", so Rose auf der Pressekonferenz am Freitag.