Hätte auch anders kommen können: Gezügelte Euphorie bei RB Leipzig

RB Leipzig hat die ersten beiden Bundesligaspiele gewonnen. © Picture Point / Roger Petzsche

Denn bei näherer Betrachtung hätte die Stimmung jetzt auch ganz anders sein können. Der 1:0-Erfolg gegen den VfL Bochum war hart erkämpft und mit etwas mehr Spielglück für die Gäste wäre die Partie 1:1 ausgegangen.

Und ohne Kevin Kampls (33) 1:2-Treffer zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause gegen Bayer Leverkusen (3:2) hätten die Sachsen vielleicht deutlich mehr Probleme gehabt, den Zwei-Tore-Rückstand zu drehen.

Alles keine eindeutigen Dinger! Im schlimmsten Fall hätten die Roten Bullen jetzt vielleicht nur einen statt sechs Zähler.

"Wir haben viele Dinge gesehen, die wir besser machen können – in der Art zu spielen. Aber uns helfen die Punkte, um ruhig arbeiten zu können", so Trainer Marco Rose (47) nach den ersten zwei Spieltagen.

Es war klar, dass es noch etwas Zeit braucht, bis alle Automatismen greifen, gerade im Hinblick auf die Neuzugänge. Das geht auch den anderen Bundesligisten so. Logisch aber, dass die Rasenballer jetzt schon in den Angriffsmodus gehen. Kampl: "Nach der Länderspielpause greifen wir wieder an. Das Ziel ist, immer wieder drei Punkte zu holen. Das muss der Anspruch sein!"