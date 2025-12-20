Halbe Offensive fehlt: RB Leipzig muss beim Kampf um Platz zwei mächtig umdenken

Leipzig - Offensichtlich verabschiedet sich RB Leipzig gern mal mit einem Topspiel in die Winterpause. Letztes Jahr kurz vor Weihnachten ging es zum FC Bayern München . In diesem Jahr ist am letzten Spieltag 2025 Bayer 04 Leverkusen in der Red Bull Arena zu Gast (18.30 Uhr/Sky).

Beim letzten Aufeinandertreffen im Januar in der Red Bull Arena gab es ein 2:2 zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen. © Picture Point / Roger Petzsche

Die Sachsen würden gern auf dem zweiten Rang überwintern, brauchen dafür aber womöglich einen Sieg gegen die Werkself, die mit einem Dreier an den Rasenballern vorbeiziehen könnten.

"Es ist das letzte Heimspiel dieses Jahres, das wir aus mehreren Gründen für uns entscheiden wollen: natürlich wegen der Tabellensituation, aber auch, um unsere Fans zu verabschieden, die uns in diesem Halbjahr sensationell unterstützt haben und einen großen Anteil daran tragen, dass wir bislang eine weiße Heimweste haben", so Coach Ole Werner (37) auf der Pressekonferenz vor der Partie.

RB zeigte sich in dieser Saison tatsächlich als Heimmacht, konnte alle Partien in der Red Bull Arena gewinnen. Aber Bayer wird ein ziemlich harter Brocken für die Leipziger.

Werner: "Eine starke Mannschaft, die in Ansätzen denselben Fußball spielt wie in den vergangenen Jahren. Zum Jahresende erwartet uns noch einmal eine echte Herausforderung – ein Topspiel, trotz einiger Ausfälle auf beiden Seiten."