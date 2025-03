Hoeneß als Rose-Nachfolger zu RB Leipzig? Darum ist Stuttgart gelassen

Sebastian Hoeneß (42) ist auf dem Trainermarkt scheinbar heiß begehrt. © Picture Point/Roger Petzsche

Hoeneß sei der Wunschkandidat bei den Sachsen, sagte Sky-Transferexperte Florian Plettenberg (36) am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Dass die Spur des Sohnes von Dieter und Neffen von Uli Hoeneß nach Leipzig heiß ist, könnte auch von dessen Zeit als RB-Jugendtrainer (2014 bis 2017) herrühren.

Der 42-Jährige könne über die Berichte "nur schmunzeln", sagte er am Donnerstag, wolle so etwas nicht immer kommentieren und stehe in ständigem Austausch mit dem VfB Stuttgart, der nach dem 1:3 gegen Bayern München Rang neun belegt - zwei Punkte hinter dem Sechsten RB.

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (45) gibt nach außen hin den Coolen. "So, wie ich ihn jeden Tag beobachte, wie wir die Idee zusammen verfolgen, glaube ich, dass sein Herz für den VfB noch dichter an den Verein herangerückt ist - noch dichter als vielleicht vor zwei Jahren", sagte er im "Doppelpass".

Ihn scheint auch nicht Angst und Bange wegen der kolportierten Ausstiegsklausel in Höhe von angeblich fünf bis acht Millionen Euro zu werden: "Ich bin davon überzeugt, dass es bei uns keine freie Stelle geben wird!"