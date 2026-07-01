IHN will RB Leipzig - doch es gibt ein Problem
Leipzig - Viele Vereine beobachten die Akteure bei der WM ganz genau, um bei herausragenden Leistungen ihre Fühler nach ihnen auszustrecken. Deshalb sind die ganz großen Deals noch in der Pipeline. Und RB Leipzig interessiert sich für einen, der gar nicht in Amerika dabei ist.
Seine zweite Auslandsstation könnte auf Maxime Estève (24) warten. Der französische Innenverteidiger, der seit Anfang 2024 bei Premier-League-Klub FC Burnley unter Vertrag steht, soll nun ins Visier der Roten Bullen geraten sein, berichtet "Sky".
Mit den "Clarets" war der 1,93 Meter große Abwehrspieler zunächst ins englische Oberhaus aufgestiegen, musste aber mit nur 22 Punkten aus 38 Spielen direkt wieder in die Championship runter.
Estève wäre allerdings der dritte Linksfuß in der Innenverteidigung der Sachsen. Seine direkten Konkurrenten, beides Landsmänner, würden Castello Lukeba (23) und El-Chadaille Bitshiabu (21) sein.
Mindestens einen der beiden würde RB offenbar gern abgeben. Vor allem Lukeba ist ein Abgangskandidat. Bisher fehlen aber die Angebote.
FC Burnley soll 45 Millionen Euro haben, RB Leipzig bislang nur 25 Millionen zahlen wollen
Bis nicht einer auf dieser Planstelle beschäftigte Spieler Leipzig verlässt, wird der französische Nachwuchs-Nationalspieler nicht an den Cottaweg wechseln. Ein weiteres Problem sei laut "Sky" auch Burnleys Wunschsumme, die sich auf 45 Millionen Euro belaufen soll. Allerdings seien die Verantwortlichen angeblich ab 30 Millionen Euro gesprächsbereit.
Das Team um Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (42) hingegen stellt in Aussicht, "nur" 25 Millionen auf den Tisch legen zu wollen. Für den Absteiger sicher zu wenig für einen Spieler, dessen Marktwert laut transfermarkt.de bei 28 Millionen Euro liegt und der noch vertraglich bis 2030 gebunden ist.
Die Roten Bullen sind also bereit, für Estève eine ordentliche Summe auszugeben. Er selbst soll sich laut "Sky" mit dem Champions-League-Starter zwar noch nicht einig sein, aber positive Signale gesendet haben.
Titelfoto: OLI SCARFF / AFP