01.07.2026 11:16 IHN will RB Leipzig - doch es gibt ein Problem

Noch sind nicht viele Fußball-Transfers über die Bühne gegangen - auch wegen der WM. RB Leipzig interessiert sich für einen Spieler, der gar nicht dabei ist.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Viele Vereine beobachten die Akteure bei der WM ganz genau, um bei herausragenden Leistungen ihre Fühler nach ihnen auszustrecken. Deshalb sind die ganz großen Deals noch in der Pipeline. Und RB Leipzig interessiert sich für einen, der gar nicht in Amerika dabei ist.

Maxime Estève (24, r.), hier neben dem Ex-Leipziger Benjamin Sesko (23, ManU), soll ein RB-Transferziel sein. © OLI SCARFF / AFP Seine zweite Auslandsstation könnte auf Maxime Estève (24) warten. Der französische Innenverteidiger, der seit Anfang 2024 bei Premier-League-Klub FC Burnley unter Vertrag steht, soll nun ins Visier der Roten Bullen geraten sein, berichtet "Sky". Mit den "Clarets" war der 1,93 Meter große Abwehrspieler zunächst ins englische Oberhaus aufgestiegen, musste aber mit nur 22 Punkten aus 38 Spielen direkt wieder in die Championship runter. Estève wäre allerdings der dritte Linksfuß in der Innenverteidigung der Sachsen. Seine direkten Konkurrenten, beides Landsmänner, würden Castello Lukeba (23) und El-Chadaille Bitshiabu (21) sein. RB Leipzig Verliert RB Leipzig sein größtes Juwel an diesen Klub? Schäfer spricht Klartext! Mindestens einen der beiden würde RB offenbar gern abgeben. Vor allem Lukeba ist ein Abgangskandidat. Bisher fehlen aber die Angebote.

FC Burnley soll 45 Millionen Euro haben, RB Leipzig bislang nur 25 Millionen zahlen wollen