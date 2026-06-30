RB Leipzig holt japanischen Torjäger: Trainer Demichelis bringt das erstmal nix

Leipzig - RB Leipzig hat sich einen neuen Stürmer geangelt! Ota Yamamoto (22) wechselt von Kashiwa Reysol zu den Roten Bullen und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Allerdings wird der neue Trainer Martin Demichelis (45) zunächst nicht auf ihn setzen können.

Ota Yamamoto (22, M.) wurde von RB Leipzig verpflichtet, wird aber direkt wieder ausgeliehen. © RB Leipzig

Denn wie die Sachsen mitteilten, wird der Japaner an RB Ōmiya Ardija weitergegeben, wohin er zuletzt auch ausgeliehen war.

Dort kam er 2026 auf 19 Einsätze, erzielte zehn Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Nun soll seine Entwicklung im vertrauten Umfeld weiter gefördert werden, um irgendwann den Sprung in die Bundesliga schaffen zu können.

"Wir wünschen Ota für seine weitere Entwicklung und die kommende Saison alles Gute", heißt es in einer Mitteilung. Laut "Sky" haben die Rasenballer wohl 500.000 Euro überwiesen, um sich die Dienste des 22-Jährigen zu sichern.

Auch bei den Frauen von RB Leipzig ist am Dienstag etwas in der Offensive passiert.

Charlotte Hulst (23) wechselt vom FC Twente nach Leipzig. Bei RBL erhält die Niederländerin einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Mit der ungewöhnlichen Rückennummer 77 soll sie jetzt auf Torejagd gehen.

"Ich freue mich sehr auf dieses neue Abenteuer bei RB Leipzig, denn für mich und meine Entwicklung ist das der richtige Schritt. Ich möchte eine wichtige Spielerin für die Mannschaft werden, meinen Beitrag zu den Zielen des Vereins leisten und gemeinsam Erfolge feiern", wird die Spielerin zitiert.