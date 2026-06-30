Wird Diomande jetzt plötzlich zum Problem für RB Leipzig?

Leipzig - Am Dienstagabend kämpft Yan Diomande (19) mit der Elfenbeinküste gegen Norwegen (19 Uhr) um ein Weiterkommen bei der WM 2026 . Alles, was bei seinem Arbeitgeber RB Leipzig passiert, scheint momentan eigentlich weit weg zu sein. Doch immer wieder befeuert der Ivorer selbst Gerüchte um seine Zukunft.

Yan Diomande (19) geht offenbar davon aus, dass er RB Leipzig in diesem Sommer verlassen kann. © Hendrik Schmidt/dpa

Nachdem in den letzten Wochen bereits der FC Liverpool mit einer Offerte von um die 100 Millionen Euro bei den Sachsen abgeprallt war, soll Paris Saint-Germain plötzlich Ernst machen.

Eine mündliche Einigung mit dem Nationalspieler der Elfenbeinküste gebe es schon. "Nur" die Gespräche mit den Roten Bullen würden noch ausstehen.

Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) schob daraufhin einen Riegel vor den Transfer. "Wenn Yan so weitermacht, wird der Zeitpunkt kommen, dass wir ihm den nächsten Schritt ermöglichen – aber nicht dieses Jahr", so die klare Ansage.

Durch den Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel haben die Rasenballer eigentlich auch alles in der Hand.

Doch trotz der deutlichen Worte befeuert Diomande am Rande der WM weiter seinen Abschiedsgedanken. "Ich gehe natürlich davon aus, dass ich den Verein verlassen werde. Ich habe einen Agenten. Er wird sich um den Rest kümmern", so der 19-Jährige. Das könnte nun zum Problem für die Sachsen werden.