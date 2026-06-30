Ein Stich ins Dynamo-Herz! Cristian Fiél neuer Co-Trainer bei RB Leipzig

Leipzig/Dresden - Für ihn ist es ein steiler Aufstieg auf der Karriere-Leiter, für die Fans von Dynamo Dresden ein tiefer Stich ins Herz: Ausgerechnet die Vereinslegende Cristian Fiél (46) ist neuer Co-Trainer bei RB Leipzig .

Ausgerechnet Dynamo Dresdens Legende Cristian Fiél (47, r.) heuert als neuer Co-Trainer von Martín Demichelis (45, l.) bei RB Leipzig an © RB Leipzig

Das bestätigte der Verein am Dienstag. Der Deutsch-Spanier wird demnach dem neuen Chefcoach Martín Demichelis (45) assistieren. Zudem erweitern Stefan Buck (45) und Mariano Cambursano das Trainerteam. Fiéls Engagement ist eine faustdicke Überraschung und löst bei allen, die es mit den Schwarz-Gelben halten, wohl verschiedenste Gefühle aus.

"Wir freuen uns, die wichtigen Positionen im Trainerteam mit starken Persönlichkeiten, unterschiedlichen Historien und sehr großer Expertise besetzt zu haben. Wir sind gemeinsam mit Martín überzeugt davon, in dieser Trainerkonstellation erfolgreich arbeiten und unsere ambitionierten Ziele erreichen zu können", sagte RB-Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer (42).

Erst im April 2026 hatte Cristian Fiél erstmals nach seinem Aus als Trainer bei Zweitligist Hertha BSC sein Schweigen im Rudolf-Harbig-Stadion im Rahmen eines Livetalks gebrochen und erklärt, dass Dynamo Dresden immer noch sein Herzensverein sei. Im Innersten wünschte sich der Spanier, der mit der SGD 2011 in die 2. Bundesliga aufstieg und 2015 seine Karriere in Dresden beendete, vielleicht sogar eine Rückkehr, doch einen Posten gab es für ihn aktuell nicht.

Fakt ist, dass der ehemals begnadete Linksfüßer seit dem Ende seiner Amtszeit am 17. Februar 2025 in Berlin keinen Job mehr hatte und das Angebot aus Leipzig extrem lukrativ ist. Vor allem aus Sicht seiner Trainer-Entwicklung.