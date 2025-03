Ist das der Grund, warum RB Leipzig in der Krise steckt? "Waren damals alle gerne dort, aber..."

Leipzig - Seit Monaten läuft es bei RB Leipzig nicht mehr rund. Es fehlt an Spielwitz, Selbstvertrauen und offenbar manchmal auch an der richtigen Motivation. Zu selten schaffen es Antreiber wie David Raum (26), das ganze Team mitzunehmen. Woran liegt das? Ein ehemaliger Kicker der Rasenballer hat einen möglichen Grund erkannt.

Dass viele junge Talente das bei den Rasenballern aber so sehen, ist für Demme auch logisch: "Es ist jetzt nicht mehr weit bis zum nächsten Sprung wie damals. Früher sind wir halt aus der 3. Liga oder der 2. Bundesliga mitgegangen. Es war da nicht so einfach, einmal einen Sprung zu machen. Jetzt kommen die Spieler schon mit extrem viel Qualität hin."

"Damals hatten wir ein super Gerüst, das mitgewachsen ist, was langsam wegfällt. Es sind nur noch drei, vier Spieler von damals da. Und Orban, Gulacsi, Klostermann und Kampl sind nicht mehr die Jüngsten. Das Wichtigste für Leipzig ist es, wieder ein Gerüst zu haben. Wir waren damals alle sehr gerne in Leipzig, aber mittlerweile ist es zum Sprungbrett für Spieler geworden", so der 33-Jährige.

Der 33-Jährige denkt selbst noch gern zurück an seine Zeit in Leipzig. "Es fühlt sich gut an, die Geschichte des Vereins geprägt zu haben und so ein gutes Standing zu haben", so der Defensivmann.



Und selten ist er nicht in Sachsen. "Ich selbst fahre rund alle zwei Wochen zum Physio nach Leipzig. Wenn ich in die Stadt fahre, dann kommen natürlich die Geschichten hoch. Es ist irgendwie immer noch emotional, weil es eine prägende Zeit für mich war. Auch dadurch, dass wir so gut auseinandergegangen sind."