Jung, begehrt, erfolgreich! Doch RB Leipzigs Xavi kennt die Schattenseiten: "Kann wehtun!"

Leipzig - Er ist eine der Lebensversicherungen in dieser Saison für RB Leipzig ! Xavi Simons (20) hat mit seinen Tricks schon einigen Gegenspielern den Kopf verdreht. Die Sachsen würden ihn gern über die Saison hinaus behalten . Eine Entscheidung steht noch aus.

Mit seiner überragenden Technik hat RB Leipzigs Xavi Simons (20) schon einige Gegner wuschig gespielt. © PICTURE POINT / Ralf Ibing

"Ich möchte meine Gegenwart genießen, und meine Gegenwart ist Leipzig. Wir haben jetzt wichtige Spiele, die auf uns zukommen, und dann folgt im Juni die Europameisterschaft. Es ist also jetzt noch nicht die Zeit, um über das nächste Jahr nachzudenken. Nach der Saison werden sich alle Parteien unterhalten und darüber diskutieren, wie es weitergeht", berichtet der Niederländer im Interview mit dem "Kicker".

Grundsätzlich sei er aber "glücklich" in Leipzig. Ein Verbleib ist also zumindest nicht ausgeschlossen. Voraussetzung ist aber ganz klar das Erreichen der Champions-League-Gruppenphase.

Apropos Königsklasse: Am kommenden Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) geht es für die Roten Bullen zum Achtelfinal-Rückspiel zu Real Madrid. Es gilt ein 0:1 aufzuholen. Eine bockschwere Aufgabe.

Der Offensivmann ist aber zuversichtlich, dass der Bundesligist eine Überraschung schaffen kann: "Ich denke, dass es weiter eine Chance für uns gibt, die wir nutzen wollen. Wir wissen, dass wir mit Real auf eine wirklich gute und kompakte Mannschaft treffen, die mit einer 1:0-Führung in dieses Spiel geht. Aber ich glaube an unser Team. Wir müssen raus auf den Platz und es auch genießen, in dem Stadion zu spielen. Allen, die uns schon abgeschrieben haben, entgegne ich: Nichts ist unmöglich."