Unnötige Niederlage! RB Leipzig verkauft sich gegen Real Madrid teuer

Toni Kroos (2.v.r.) und Real Madrid nahmen einen knappen Auswärtssieg bei RB Leipzig mit. © Picture Point / Sven Sonntag

Mit einigen Hürden war der Tabellenführer aus La Liga zu den Roten Bullen gereist und geriet bereits kurz nach dem Anpfiff vermeintlich in Rückstand. Der Treffer von Benjamin Sesko wurde allerdings aus zunächst unerklärlichen Gründen aberkannt.

In der Folge blieben die Gastgeber im insgesamt dritten Duell gegen die Königlichen trotzdem mutig und angriffslustig, scheiterten aber immer wieder am starken Madrider Schlussmann Andrij Lunin, an dem vor allem Sesko an diesem Abend verzweifelte.

Brahim Diaz, der den verletzten Jude Bellingham in der Startelf ersetzt hatte, gelang es durch eine Einzelaktion in der 49. Minute, das goldene Tor zu erzielen.

Bis zum Ende drückten die Sachsen, wurden für ihren tollen Auftritt vor heimischer Kulisse aber nicht mehr belohnt.

Auf der anderen Seite kam Star-Coach Carlo Ancelotti mit einem blauen Auge davon. Königlich war das nicht!