Woran es bei RB Leipzigs Top-Transfer nur noch hängt

Leipzig/Gladbach - Rocco Reitz (23) soll bei RB Leipzig der Nachfolger von Xaver Schlager (28) werden, der den Klub im Sommer verlassen wird. Das entsprechende Transfer-Gerücht brodelte bereits in der Winterpause auf und wird nun konkreter.

Rocco Reitz (23) soll im Sommer zu RB Leipzig wechseln. © PICTURE POINT / R. Petzsche

Wie "Sky" berichtet, hat es in den letzten Tagen intensive, Gespräche aller Beteiligten gegeben.

Reitz aktueller Verein, Borussia Mönchengladbach ist über alle Vorgänge informiert. Kann dank der Ausstiegsklausel des Deutschen U21-Nationalspielers aber sowieso nicht viel an dessen Abgang ändern.

Woran hängt es also noch? Laut dem Bericht möchten die Roten Bullen die Ausstiegsklausel noch etwas drücken, die zwischen 25 und 28 Millionen Euro liegt,

Die Fohlen-Elf ist durchaus abstiegsgefährdet. Falls der Worst Case eintritt, wäre Reitz womöglich sogar noch billiger zu haben.

Problem allerdings: Auch andere Klubs haben natürlich Interesse am Mittelfeldtalent. Aus der Premier League soll beispielsweise Brighton & Hove Albion wegen des 23-Jährigen nachgefragt haben.