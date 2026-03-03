Woran es bei RB Leipzigs Top-Transfer nur noch hängt
Leipzig/Gladbach - Rocco Reitz (23) soll bei RB Leipzig der Nachfolger von Xaver Schlager (28) werden, der den Klub im Sommer verlassen wird. Das entsprechende Transfer-Gerücht brodelte bereits in der Winterpause auf und wird nun konkreter.
Wie "Sky" berichtet, hat es in den letzten Tagen intensive, Gespräche aller Beteiligten gegeben.
Reitz aktueller Verein, Borussia Mönchengladbach ist über alle Vorgänge informiert. Kann dank der Ausstiegsklausel des Deutschen U21-Nationalspielers aber sowieso nicht viel an dessen Abgang ändern.
Woran hängt es also noch? Laut dem Bericht möchten die Roten Bullen die Ausstiegsklausel noch etwas drücken, die zwischen 25 und 28 Millionen Euro liegt,
Die Fohlen-Elf ist durchaus abstiegsgefährdet. Falls der Worst Case eintritt, wäre Reitz womöglich sogar noch billiger zu haben.
Problem allerdings: Auch andere Klubs haben natürlich Interesse am Mittelfeldtalent. Aus der Premier League soll beispielsweise Brighton & Hove Albion wegen des 23-Jährigen nachgefragt haben.
RB Leipzig hat sich auch nach Alternativen umgeschaut
Im Fall der Fälle würden die Rasenballer wohl aber auch die geforderte Summe zahlen, um Reitz zu bekommen. Der Gladbacher soll für Sportboss Marcel Schäfer (41) wohl das Top-Transferziel des Sommers sein.
Zurecht, denn der Mittelfeldmann hat seine Klasse bewiesen. Seit 2020 im Trikot der Fohlen, verpasste er in dieser Spielzeit lediglich eine Partie wegen einer Gelb-Sperre und war sonst immer einsatzbereit. Durchaus ein Pluspunkt im Vergleich zum verletzungsanfälligen Schlager.
Laut Bericht winkt Reitz in Leipzig ein starker Vertrag bis 2031.
Sollte am Ende doch noch etwas schiefgehen haben die Sachsen aber offenbar auch Alternativen auf dem Schirm.
Genannt werden Arne Engels von Celtic Glasgow, Caspar Jander vom FC Southampton und Kennet Eichhorn von Zweitligist Hertha BSC.
Titelfoto: PICTURE POINT / R. Petzsche