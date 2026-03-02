RB Leipzig hat den HSV zu spät "getötet"

Hamburg - Dieser Sieg hat RB Leipzig richtig gutgetan! Die Sachsen setzten sich am Sonntagabend verdient mit 2:1 beim Hamburger SV durch und haben die Champions-League-Plätze wieder im Blick. Ohne zu zittern, ging es aber auch wieder nicht.

In der 62. Minute hätte Romulo (23) per Elfmeter das 3:1 machen können. Doch der Brasilianer vergab die Chance. © Gregor Fischer/dpa

Trotz bester Chancen, die Führung weiter auszubauen, ließen die Rasenballer einmal mehr ganz dicke Dinger liegen und hielten die Partie damit unfreiwillig spannend.

Romulo (23) vergab einen Elfmeter, der eingewechselte Ezechiel Banzuzi (21) scheiterte gleich mehrmals aus aussichtsreicher Position.

So hätte jederzeit wieder einer für den HSV durchrutschen können und in Leipzig hätte man sich einmal mehr gefragt, warum es wieder nicht drei Punkte geworden sind.

"Unterm Strich hatten wir sie sehr gut im Griff. Aber wenn du Gegner töten kannst, musst du es früher machen", so Willi Orban (33) deutlich nach Abpfiff. "Du musst das Spiel viel früher zumachen, normal müssen wir 3:1, 4:1 führen. Wir müssen heute drei, vier Tore machen."

Kapitän David Raum (27) sah das auch so, fügte hinzu: "Wir hätten früher den Sack zumachen können, am Ende müssen wir hintenraus kämpfen. Aber sowas kann auch was auslösen, wir sind zufrieden, dass wir endlich mal ein Spiel drehen konnten."