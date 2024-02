Kann Superstar doch spielen? RB Leipzigs Rose glaubt an Real-Finte!

Leipzig - Am Dienstagabend empfängt RB Leipzig Real Madrid zum Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel in der Red Bull Arena (21 Uhr/Amazon Prime). Am Sonntag teilten die Madrilenen mit, dass Superstar Jude Bellingham (20) verletzungsbedingt nicht dabei sein wird. Doch Trainer Marco Rose (47) glaubt noch nicht an den Frieden.