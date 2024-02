Real Madrid verprügelt ärgsten Verfolger: Was rollt da auf RB Leipzig zu?

Madrid (Spanien) - Oje, RB Leipzig ! Während die Sachsen sich durch das 2:2 am Samstagnachmittag beim FC Augsburg nicht gerade eine breite Brust für das kommende Champions-League-Spiel am Dienstagabend (21 Uhr/Amazon Prime) geholt haben, hat Gegner Real Madrid mal eben den ärgsten Verfolger um die Tabellenführung in La Liga deklassiert.

Mit zwei Treffern war Jude Bellingham (20) einer der überragenden Akteure von Real Madrid beim 4:0-Sieg gegen den FC Girona. © OSCAR DEL POZO / AFP

Der FC Girona wurde am Samstagabend nach allen Regeln der Kunst mit 4:0 fertig gemacht. Besonders Jude Bellingham (20) und Vinícius Júnior (23) präsentierten sich in außergewöhnlicher Form und strahlten eine unfassbare Spielfreude aus.

Das Ergebnis hätte noch deutlich höher ausfallen können, doch unter anderem Joselu (33) vergab in der Nachspielzeit noch vom Punkt.

Während die Sachsen also alles andere als positiv ins neue Jahr gestartet sind, scheinen die Königlichen wieder in die Spur gekommen zu sein.

Trotzdem will man in Leipzig nicht schon im Vorfeld den Kopf in den Sand stecken. Nach dem Augsburg-Spiel sagte Benjamin Sesko (20) sogar: "Sie sind schlagbar. Ich glaube, wir können es schaffen, es liegt nur an uns." Da hatten die Rasenballer die Begegnung gegen Girona aber noch nicht gesehen.

Trainer Marco Rose (47) sprach aber schließlich von einem "formstarken Real Madrid", gegen das man sich aber ein Gefühl holen könne, "wo wir hinwollen. Das ist vielleicht ein guter Moment, um das zu spüren."