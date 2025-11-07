"Katastrophe! Frechheit!" Absurder Elfmeter für RB Leipzig verärgert Fans
Leipzig - Die Frauen von RB Leipzig sind nicht gerade optimal in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Erst in den letzten Wochen zeigt die Formkurve nach oben. Am Donnerstagabend gewannen die Rasenballerinnen das wichtige Spiel gegen Carl Zeiss Jena mit 2:0. Doch eine Szene sorgt für Stirnrunzeln.
Beim Stand von 1:0 wurde Leipzigs Delice Boboy (19) in der 75. Minute stark in Szene gesetzt und lief auf den gegnerischen Kasten zu.
Bevor sie allerdings abschließen konnte, stoppte sie Bente Fischer (22) ziemlich unsanft. Schiedsrichterin Karoline Wacker (34) entschied folgerichtig auf Foul - allerdings auch auf Elfmeter für die Roten Bullen.
Logisch, dass die Spielerinnen von Carl Zeiss Jena da auf die Barrikade gingen, denn das Foul war deutlich ersichtlich vor der Strafraumlinie. TV-Bilder bei "Sky" machten die Sache im Nachgang noch deutlicher.
Der Spott ließ nicht lange auf sich warten. Im Netz gab es ziemlich eindeutige Reaktionen. "Die Schiedsrichterinnen in der Bundesliga sind eine Katastrophe......1m vor dem Straufraum auf Elfmeter zu Pfeifen ist eine Frechheit", hieß es unter anderem.
Die Problematik auch: in der Frauen-Bundesliga gibt es keinen Videobeweis, wie er bei den Männern inzwischen Standard ist. Mit den entsprechenden TV-Bildern hätte es wohl nicht lange gedauert, die Entscheidung zurückzunehmen. So sorgte Annabel Schasching (23) per Strafstoß für den 2:0-Endstand.
Frauen von RB Leipzig auf dem aufsteigenden Ast
Letztendlich wird es den RB-Frauen egal sein, WIE der Sieg zustande kam. Die magere 13-Zähler-Punkteausbeute rührt auch daher, dass die Sächsinnen in dieser Spielzeit zahlreiche Verletzungen hinnehmen mussten. Coach Jonas Stephan (33) verlängerte trotz Krisenstimmung zuletzt seinen Vertrag.
Das zahlt sich im Moment aus: den Rasenballerinen gelangen in den letzten vier Partien drei Siege.
