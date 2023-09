Katastrophenbilanz: Schwerer Auswärtsbrocken bei Union Berlin für RB Leipzig

Schon jetzt ist klar: Das wird wieder ein ziemlicher Kampf zwischen dem 1. FC Union Berlin und RB Leipzig werden. © Robert Michael/dpa

Die Bilanz an der alten Försterei ist aus Sicht der Roten Bullen eine Katastrophe.

In Köpenick gewann RB zuletzt 2019 (4:0). Seitdem gab es drei 1:2-Niederlagen bei Union. Die Berliner gewannen sogar die letzten beiden Auswärtsspiele in der Red Bull-Arena mit 2:1.

"Wir freuen uns auf die Herausforderung. Wir kennen die Zahlen der letzten Spiele und wollen natürlich gerne mal wieder drei Punke an der Alten Försterei holen. Wir trauen uns das zu, wissen aber, wie heimstark sie sind", so Leipzig-Coach Marco Rose (46) am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Dass die Hauptstädter aus den bisherigen zwei Spielen die volle Punktzahl geholt haben, ist für Rose absolut keine Überraschung.

Der Trainer über den kommenden Gegner: "Bei Union gibt es einige Erfolgsfaktoren: Ein guter Trainer mit klaren Ideen und eine gute Kaderplanung, die darauf ausgerichtet ist, sich auf neue Situationen einzustellen. Union Berlin ist mittlerweile oben angekommen in der Champions League und darf gegen Mannschaften, wie Real Madrid spielen. Das freut mich für Köpenick und den Verein!"