Keine Pause für RB Leipzig! Und die nächsten Spiele werden enorm wichtig

RB Leipzig muss in den nächsten Wochen viele wichtige Punkte einheimsen, um die Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Von Michi Heymann

Leipzig - "Die müssen wir uns wieder zurückholen, in anderen Spielen", sagte RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) nach dem Punktverlust gegen den VfL Bochum (0:0) am letzten Wochenende. Natürlich sind die zwei fehlenden Zähler in dieser Saison für immer weg. Was er meint, ist, in den kommenden Partien definitiv Dreier zu holen.

DFB-Pokal-Triple weiteres Ziel

Ach und da wäre natürlich auch noch der DFB-Pokal. Die Sachsen wollen als erstes Team überhaupt den Cup zum dritten Mal in Folge gewinnen. Dafür muss aber der VfL Wolfsburg am 31. Oktober in der zweiten Runde aus dem Weg gelegt werden. Es stehen also harte Zeiten für die Leipziger an, in denen sie sich, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen, nicht mehr so viele Fehltritte wie gegen Bochum erlauben dürfen.