Kreuzbandriss! RB-Juwel wird monatelang zurückgeworfen

Im Spiel gegen den Halleschen FC zog sich Viggo Gebel (17, l.) am Samstag einen Kreuzbandriss zu. © Picture Point / Gabor Krieg

Der Mittelfeldspieler, der sowohl für die U19 als auch bereits für die Profimannschaft von RB im Einsatz war, hat sich am Samstag im U19-Spiel gegen den Halleschen FC einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie zugezogen.

Ein MRT bestätigte die bittere Vermutung am Montag. Der 17-Jährige soll bereits am Donnerstag operiert werden. Ein weiterer Einsatz in der Saison 2025/26 kann damit nahezu ausgeschlossen werden.

"Das ist ein schwerer Schlag – vor allem für Viggo, der ein zentraler Bestandteil unserer U19-Mannschaft ist", sagt sein Trainer Sebastian Heidinger (39). "Wir wünschen ihm eine erfolgreiche Operation und sind in dieser schwierigen Phase jederzeit für ihn da."

Auch Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) wünscht dem gebürtigen Schkeuditzer eine schnelle Genesung und versichert dem 17-Jährigen die volle Unterstützung des Vereins: "Er kann sich sicher sein, dass das gesamte Profiteam ihm die Daumen für eine schnelle und vollständige Genesung drückt und wir ihn auf seinem Weg zurück auf den Platz bestmöglich begleiten."