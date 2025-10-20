RB Leipzig: Aktive Fanszene wehrt sich gegen auf Fans umgelegte Pyrostrafen

Leipzig - Trotz des verdienten 2:1-Heimsiegs gegen den HSV am Samstag brodelt die Stimmung in der aktiven Fanszene von Rasenballsport Leipzig. Mehrere Mitglieder des Kurvenvereins hätten Schreiben von RB Leipzig erhalten, die ihnen Beihilfe zum Abbrennen von Pyrotechnik vorwerfen.

Mitglieder der aktiven Fanszene von Rasenballsport Leipzig wurde Beihilfe beim Abbrennen von Pyrotechnik vorgeworfen, wie beispielsweise hier im Weserstadion in Bremen. (Archivfoto) © Carmen Jaspersen/dpa

In einem offiziellen Statement vom Sonntag sprach die Szene von einer "hanebüchenen Argumentationskette" vonseiten des Vereins. Die vorgeworfene Beihilfe zum Abbrennen von Pyrotechnik soll sich auf die Spiele in Bremen und Berlin aus der vorigen Saison beziehen.

Für die aktive Fanszene von Rasenballsport Leipzig seien diese Schreiben ein "durchschaubarer Versuch der Einschüchterung - unverhältnismäßig, wirkungslos und Ausdruck einer verzweifelten Politik, die uns nicht brechen wird".

"Um in das Visier des Sicherheitsbeauftragten zu gelangen, genügt es hierbei schon, unter oder unmittelbar neben der Blockfahne zu stehen", fuhren die Fans fort und betonten, dass keine Person aus ihren Reihen identifiziert werden konnte und somit auch nicht belangt werden kann.

Die sogenannten Rasenballisten distanzieren sich seit Jahren vom Sponsor Red Bull und stehen für die Identifikation mit dem Verein Rasenballsport Leipzig, auch wenn der Fußballklub selbst oft auf den offiziellen Namen verzichtet. Sie wünschen sich eine Unabhängigkeit vom österreichischen Sponsor.