Kurz vor dem Bundesliga-Debüt: Die RB-Leipzig-Frauen machen schon jetzt großen Spaß!

Leipzig - Am kommenden Sonntag geht es los! Dann starten die Mädels von RB Leipzig zum ersten Mal in der Google Pixel Frauen Bundesliga. Zum Auftakt geht es direkt zum schweren Auswärtsspiel zum 1. FC Köln . Doch die Rasenballerinnen scheinen bereit!

RB Leipzigs Neuzugang Lydia Andrade (24) machte direkt einen Doppelpack im ersten Spiel. © IMAGO / pmk

Am Samstag bezwang das Team von Trainer Saban Uzun (36) Zweitliga-Spitzenreiter FSV Gütersloh in der zweiten Runde des DFB-Pokals furios mit 7:0.

Der Coach: "Wir wussten vor dem Spiel gegen den Tabellenführer der 2. Liga nicht, wo wir stehen. Es war zu erwarten, dass wir etwas brauchen, um ins Spiel reinzufinden. Aber wir haben uns von Minute zu Minute gesteigert und sind dann auch in die Räume immer besser reingekommen. Das, was wir uns die Woche über erarbeitet haben, haben die Mädels super umgesetzt. Unser Matchplan ist gut aufgegangen, und wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Es hat uns gutgetan, so in die Saison zu starten."

Direkt zum Saisonauftakt scheinen die Frauen also in einer Spitzenform zu sein - und machen klar, dass sie keine Angst vor der neuen Liga haben müssen.

Besonders erwähnenswert: Die Neuzugänge scheinen sich ziemlich schnell eingefunden zu haben! Lydia Andrade (24), die im Sommer vom SV Meppen gekommen war, machte direkt einen Doppelpack. Leihspielerin Julia Landenberger (19) vom FC Bayern München machte ebenfalls einen Treffer.

Dass hinten die Null stand, war auch ein Verdienst von Keeperin Elvira Herzog (23), die einen Foulelfmeter parierte.