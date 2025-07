Läuft RB Leipzig die Zeit davon? Offensiv könnte es ganz schnell eng werden

Leipzig - Ein klein wenig mulmig wird einem ja schon, wenn man sich die aktuelle Kadersituation bei RB Leipzig anschaut. In Anbetracht dessen, dass am kommenden Montag Trainingsstart bei den Sachsen ist, ist noch herzlich wenig passiert. Logisch, dass noch nicht viele Einkäufe getätigt werden konnten, solange bei vielen potenziellen Abgängen Fragezeichen stehen. Doch die Uhr tickt, der Pflichtspielstart rückt näher.

Dem Vernehmen nach soll der Deal an der Ablöse nicht scheitern. Viel mehr könnte das üppige Gehalt von sechs Millionen Euro zum Problem werden. RB und die Hamburger müssen da irgendwie eine Lösung finden. Doch die Chancen stehen wohl nicht schlecht.

Bei den etablierten Kräften wird es sogar noch etwas unsicherer. Vereinsikone Yussuf Poulsen (31) wird nicht umsonst mit dem HSV in Verbindung gebracht.

Die Rückkehrer Timo Werner (29) und Andre Silva (29) haben beide keine Zukunft bei den Rasenballern. Werner soll nach New York gehen, sonst droht ein Jahr Tribüne . Silva hingegen hat sich bei Werder Bremen im letzten halben Jahr nicht gerade ins Schaufenster geschossen. Einen Abnehmer zu finden, wird schwer.

Bleibt Benjamin Sesko (22) bei RB Leipzig oder wird er doch noch zum Rekordtransfer? © Picture Point / Roger Petzsche

Bleiben noch Benjamin Sesko (22) und Lois Openda (25). Beim Slowenen sah lange alles danach aus, als würde es zum FC Arsenal gehen. Die Londoner haben sich inzwischen wohl aber auf Viktor Gyökeres (27) festgelegt.

Unter 80 Millionen Euro sind die Leipziger nicht gesprächsbereit, den großgewachsenen Offensivmann ziehen zu lassen. Die Frage wird also sein: findet sich noch ein Abnehmer für Sesko in diesem Sommer?

Openda hingegen soll schon vor längerer Zeit seinen Wechselwunsch beim Bundesligisten hinterlegt haben. Viel zu schlecht lief es letzte Saison. Dass RB nicht international spielt, kommt erschwerend hinzu.

Angeblich hat der Belgier eine Ausstiegsklausel, die ebenfalls im Bereich von 80 Millionen Euro liegt. Ein Klub aus Saudi-Arabien könnte die Summe möglicherweise zahlen. Hin und wieder tauchen Gerüchte auf, dass es Openda da hinzieht.

Darüber hinaus steht nur noch Tidiam Gomis (18) im Leipziger Kader, der sicherlich großes Talent hat, wohl aber noch Zeit braucht, um sich richtig zu etablieren.

Brutal viele Fragezeichen allein im Sturm bei den Rasenballern also. Doch noch ist Zeit. Vielleicht wird ja Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) am Mittwoch bei der Vorstellungs-Pressekonferenz von Trainer Ole Werner (37) einen kleinen Ausblick darauf geben, wie sich der Kader in den nächsten Wochen entwickeln soll. Konkrete Pläne, Spieler wie Harvey Elliott (22) zu holen, würden gut tun.