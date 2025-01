Letztes Spiel der Champions League: RB Leipzig setzt auf Sieg, muss jedoch auf Kampl verzichten

Leipzig - Für RB Leipzig geht es in der Champions League gegen Sturm Graz um nichts mehr. Der Ausfall eines Routiniers ist folglich verkraftbar.

Sichtlich geschafft ging er am Samstag vom Feld, nun muss RB Leipzig in der Champions League auf Kevin Kampl (34) verzichten. © Jan Woitas/dpa

Im bedeutungslosen letzten Spiel der Ligaphase in der Champions League müssen die Roten Bullen auf Kevin Kampl verzichten.

Der Routinier fehlte beim Abschlusstraining und wird wie auch Stürmer André Silva (29) am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Klagenfurt gegen Sturm Graz fehlen. Kampl war am Samstag beim 2:2 (1:2) gegen Bayer Leverkusen vorzeitig mit Wadenproblemen ausgewechselt worden.

RB-Coach Marco Rose (48) gab ungewohnt viele Einblicke in seine Personalplanung. Maarten Vandevoordt (22) wird statt Stammkeeper Peter Gulacsi (34) im Tor stehen, auch die Österreicher Nicolas Seiwald (23) und Christoph Baumgartner (25) werden in der Startelf sein.

"Wir wollen gewinnen und den Flow mit in die Bundesliga nehmen, denn dort brauchen wir Ergebnisse", sagte der 48-Jährige. Statt Training setzte Rose für den Mittwochvormittag einen Spaziergang am Wörthersee an.