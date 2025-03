Letzte Chance nach neuerlicher Niederlage? Entscheidung um RB Leipzigs Rose wohl gefallen

So kann es nicht weitergehen: Ist Marco Rose (48) noch der Richtige für die Leipziger? © Jan Woitas/dpa

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur leitet der 48-Jährige am Sonntagvormittag das Auslaufen nach dem 1:2 gegen Mainz und soll auch am Samstag im Spiel beim SC Freiburg (18.30 Uhr/Sky) eine weitere Chance erhalten. Zuerst hatte Sky berichtet.



Immer deutlicher zeichnet sich jedoch ab, dass es für Rose im Sommer trotz eines Vertrages bis 2026 nicht weitergeht.

In der Bundesliga ist RB auf Platz sechs abgerutscht, in der Champions League blamabel, in der Ligaphase mit nur einem Sieg ausgeschieden. Im DFB-Pokal ist Leipzig mit dem Erreichen des Halbfinals indes im Soll.

Als ein Kandidat für die Nachfolge gilt Sebastian Hoeneß (42), der den VfB Stuttgart aufgrund einer Ausstiegsklausel im Sommer verlassen kann. Allerdings wird angeblich eine Ablöse von bis zu acht Millionen Euro fällig, zudem muss der Klub international vertreten sein.