Trotzreaktion oder Ende? Alarmstufe Rot bei RB Leipzig

Leipzig - Das, was RB Leipzig aktuell auf den Platz "zaubert", hat sehr wenig mit dem zu tun, was den Klub einmal ausgemacht hat. Das in Teilen ganz schwache 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag war schon der X-te Nackenschlag, den Verein und Fans in dieser Saison ertragen mussten. Es muss sich also etwas ändern.