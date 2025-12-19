Marktwert-Explosion bei zwei Stars von RB Leipzig!

Leipzig - Die bis jetzt starke Hinrunde von RB Leipzig in der Bundesliga ist natürlich auch der Verdienst einiger Senkrechtstarter. Zwei davon können sich nun über eine regelrechte Marktwertexplosion freuen.

Yan Diomande (19, l.), Assan Ouedraogo (19, M.) und Castello Lukeba (22, r.) haben allesamt ihren Marktwert deutlich steigern können. © Picture Point / Sven Sonntag

Das Online-Portal "Transfermarkt.de" aktualisierte die bestehenden Werte kürzlich. Krasse Profiteure: Assan Ouedraogo (19) und Yan Diomande (19).

Ersterer konnte trotz aktueller Verletzung seinen Marktwert fast verdreifachen! Es ging rauf von 10 Millionen Euro auf 28 Millionen Euro. Bleibt er fit, wird er im kommenden Jahr womöglich fester Bestandteil der Deutschen Nationalmannschaft sein.

Wer jetzt schon beim Afrika Cup für sein Land spielt, ist Diomande. Der Ivorer rauscht in seinem Marktwert von 20 Millionen Euro auf satte 45 Millionen Euro rauf. Kein Wunder, so oft wie er in dieser Saison offensiv überzeugt hatte.

Weitere Gewinner: Antonio Nusa (20, von 28 Millionen Euro auf 32 Millionen Euro), Castello Lukeba (23, von 40 Millionen Euro auf 45 Millionen Euro), Romulo (23, von 22 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro) und Christoph Baumgartner (26, von 12 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro).