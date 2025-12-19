Marktwert-Explosion bei zwei Stars von RB Leipzig!
Leipzig - Die bis jetzt starke Hinrunde von RB Leipzig in der Bundesliga ist natürlich auch der Verdienst einiger Senkrechtstarter. Zwei davon können sich nun über eine regelrechte Marktwertexplosion freuen.
Das Online-Portal "Transfermarkt.de" aktualisierte die bestehenden Werte kürzlich. Krasse Profiteure: Assan Ouedraogo (19) und Yan Diomande (19).
Ersterer konnte trotz aktueller Verletzung seinen Marktwert fast verdreifachen! Es ging rauf von 10 Millionen Euro auf 28 Millionen Euro. Bleibt er fit, wird er im kommenden Jahr womöglich fester Bestandteil der Deutschen Nationalmannschaft sein.
Wer jetzt schon beim Afrika Cup für sein Land spielt, ist Diomande. Der Ivorer rauscht in seinem Marktwert von 20 Millionen Euro auf satte 45 Millionen Euro rauf. Kein Wunder, so oft wie er in dieser Saison offensiv überzeugt hatte.
Weitere Gewinner: Antonio Nusa (20, von 28 Millionen Euro auf 32 Millionen Euro), Castello Lukeba (23, von 40 Millionen Euro auf 45 Millionen Euro), Romulo (23, von 22 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro) und Christoph Baumgartner (26, von 12 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro).
Acht Spieler von RB Leipzig verlieren an Wert
Aber es gibt natürlich auch Verlierer. In einer starken Saison ist RB-Trainer Ole Werner (37) natürlich auch oft gezwungen gewesen, einige Schützlinge mit Stammplatz-Anspruch auf der Bank zu lassen.
Vorn dabei: Johan Bakayoko (23), der oft hinter Nusa und Diomande nur dritte Kraft war, Lukas Klostermann (29), der kaum mehr Einsatzzeiten bei den Sachsen bekommt und auch Kosta Nedeljkovic (20), der lange verletzt war und erst einmal wieder reinkommen muss.
Zudem sind auch Willi Orban (33), Kevin Kampl (35), Max Finkgräfe (21), Amadou Haidara (27) und Timo Werner (29) nicht mehr so viel wert wie zuvor.
Gerade die beiden Letztgenannten werden die Roten Bullen wohl schon im Winter verlassen.
Titelfoto: Picture Point / Sven Sonntag