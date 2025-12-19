Nach Familien-Drama: RB-Leipzig-Star hört komplett mit Fußball auf!

Leipzig - "Kevin Kampl fehlt am Samstag aus bekannten Gründen", sagte RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky). Was er nicht gesagt hat: Kampl wird wohl nie wieder eine Partie für die Roten Bullen machen.

Kevin Kampl (35) beendet seine Karriere und wird für die Roten Bullen kein Spiel mehr machen. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie die "LVZ" berichtet, hängt der Mittelfeldmann die Fußballschuhe an den Nagel. Der offizielle Abschied soll bald verkündet werden.

Nach über acht Jahren ist also Schluss für den 35-Jährigen bei den Roten Bullen. Der Grund ist nicht sportlicher Natur.

Denn im Normalfall hätte der ehemalige Leverkusener, Dortmunder und Salzburger seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Sicherheit erfüllt.

Viel mehr ist es laut dem Bericht der Verlust seines Bruders Seki, der den Slowenen zum Aufgeben bringt. Demnach möchte sich Kampl jetzt in erster Linie um seine Familie kümmern.

Seki war im Oktober völlig unerwartet mit 51 Jahren gestorben. Kampl schrieb damals dazu: "Mein großer Bruder, du warst mein bester Freund. Der beste Bruder, Sohn, Vater und Onkel, den man sich im Leben wünschen konnte. ICH LIEBE DICH mehr als Worte es jemals beschreiben könnten! Ich danke dir für alles im Leben, du hast mir gezeigt, was Leben bedeutet, ohne dich wäre ich niemals der Mensch, der ich heute sein darf. Du warst immer der Anker in unserer Familie und ohne dich wird es niemals mehr wie es einmal war."