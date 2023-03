Matthias Sammer feiert Schröder-Wechsel zu RB Leipzig: "Herausragende Verpflichtung!"

Zuvor ruhte sein Arbeitspapier mit Bundesliga-Konkurrent FC Schalke 04 . Aufgrund des bestehenden Anstellungsverhältnisses müssen die Sachsen eine Ablöse in Höhe von kolportierten 500.000 Euro an die Königsblauen zahlen.

Der gebürtige Dresdner Sammer weiter: "RB macht das sehr gut. Sie bauen das Geflecht auf Fußballern auf - er ist ja auch ein ehemaliger Spieler. Das muss auch wieder mehr in den Mittelpunkt. Deswegen ist es eine herausragende Verpflichtung in meinen Augen."

Auch Mario Gomez, seit Januar 2022 Technischer Direktor bei den RB-Klubs Leipzig, New York Red Bulls sowie RB Bragantino und ebenfalls am Dienstag als Experte an der Londoner Stamford Bridge, gab kurz und knapp "Herzlich willkommen, Rouven. Wir freuen uns" zu Protokoll.

Beim Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am 1. April (15.30 Uhr/Sky) wird Rouven Schröder erstmals offiziell in neuer Funktion in der Red Bull Arena sein. Ausgerechnet also gegen den Klub, bei dem er zwischen 2016 und 2020 die längste Zeit seiner Funktionärstätigkeit verbrachte.