FC Bayern gegen RB Leipzig: Der Ball liegt zum ersten Mal im Tor!

München - Gelingt RB Leipzig die große Überraschung oder wird der FC Bayern München seiner Favoritenrolle gerecht? Die Sachsen sind nach dem 1:5 gegen den Rekordmeister in der Bundesliga vor ein paar Wochen nun bei den Münchnern in der Allianz Arena zu Gast. Das letzte Viertelfinale im DFB Pokal steht an. TAG24 ist für Euch dabei.

Die mitgereisten Fans von RB Leipzig hoffen auf eine Überraschung. © Picture Point / Roger Petzsche

Die Bayern starteten mit der gleichen Elf, die am Wochenende die TSG Hoffenheim 5:1 besiegt hatte. RB hingegen tauschte zweimal: Brajan Gruda saß für Castello Lukeba auf der Bank. Maarten Vandevoordt durfte für Peter Gulacsi zwischen den Pfosten ran.

Trotz Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr konnte pünktlich mit nahezu allen Fans im Stadion angepfiffen werden.

Und wer nicht rechtzeitig da war, verpasste was! Die Sachsen starteten fast perfekt in die Begegnung. Yan Diomande setzte sich stark gegen drei Verteidiger durch und steckte auf Christoph Baumgartner, der resolut links unten zum 1:0 netzte. Aber bitter aus Rasenball-Sicht: Der Österreicher stand knapp im Abseits.

TAG24 bleibt für Euch am Ball.