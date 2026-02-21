Mit dieser Aufstellung will RB Leipzig Borussia Dortmund bezwingen

Leipzig - Topspiel in der Red Bull Arena! RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund im heimischen Rund. Die Sachsen brauchen unbedingt einen Sieg, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren. TAG24 bleibt für Euch am Samstagabend am Ball.

Am Samstagabend kommt es zum Topspiel-Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. © Picture Point

Im Vorfeld bereits klar: Maarten Vandevoordt wird für den verletzten Peter Gulacsi bei den Rasenballern starten.

Ansonsten setzt RB-Coach Ole Werner auf folgende Elf: Vandevoordt - R. Baku, Orban, Lukeba, Raum - Seiwald, Schlager - Gruda, Baumgartner - Diomande, Romulo.

Überraschend: Antonio Nusa sitzt zunächst auf der Bank

Dortmund auf der Gegenseite probiert es mit dieser Startelf: Kobel - Reggiani, Anton, Bensebaini -Sabitzer, Nmecha, Svensson, Ryerson - Beier, Bellingham - Guirassy.