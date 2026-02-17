Alarmstufe Rot: Der Druck steigt bei RB Leipzig!

Leipzig - Ja, die Saison in der Bundesliga ist noch lang. Etliche Punkte können die Teams noch ergattern. Zwischenzeitlich war der FC Bayern München an der Spitze enteilt, jetzt ist Borussia Dortmund wieder recht nah dran - so schnell kann es gehen. Bei RB Leipzig herrscht dagegen inzwischen Alarmstufe Rot.

Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (50) hat erstmals klar formuliert, dass RB Leipzig in dieser Saison in die Champions League soll. © Jan Woitas/dpa

Sah es zur Winterpause noch ganz gut aus, sind die Sachsen inzwischen auf Rang Fünf abgerutscht. Verfolger Bayer Leverkusen (einen Punkt weniger) hat noch ein Nachholspiel gegen den Hamburger SV und könnte selbst mit einem Remis auch noch an den Rasenballern vorbeiziehen.

Eine Katastrophe für die Roten Bullen, besonders deshalb, weil Oliver Mintzlaff (50) zuletzt ein klares Ziel formuliert hat, was der Klub zuvor eher vermieden hatte.

"Ich will mit dieser Mannschaft in die Champions League", so der Red-Bull-Boss nach dem 0:2 im DFB-Pokal gegen die Münchner.

Dass das natürlich auch Druck macht, war einmal mehr gegen den VfL Wolfsburg zu spüren. Die Sachsen machten gerade im ersten Durchgang ein starkes Spiel, doch die Kugel wollte einfach nicht über die Linie.

Am Ende sprang lediglich ein 2:2 heraus. Zu wenig für die Ambitionen des Klubs, da die Konkurrenten alle Siege einfahren konnten.