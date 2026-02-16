Hiobsbotschaft für RB Leipzigs Gulacsi: "Bitter"

Leipzig - Keine guten Nachrichten für RB Leipzig ! Peter Gulacsi (35), der am Sonntag beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg ( 2:2 ) verletzt ausgewechselt wurde, wird dem Klub mindestens bis Ende März fehlen.

Verletzungsbedingt musste Peter Gulacsi (35,r.) am Sonntagabend gegen den VfL Wolfsburg ausgewechselt werden. Für ihn kam Maarten Vandevoordt (23). © Picture Point / Roger Petzsche

Das teilten die Sachsen am Montagnachmittag mit. Demnach habe sich der Ungar das Innenband im linken Knie angerissen. Glücklicherweise ist trotzdem keine Operation nötig. Die Verletzung wird konservativ behandelt.

"Die Diagnose ist bitter, aber wir kennen Pete als absoluten Vollprofi mit großer Mentalität. Er wird deshalb alles daransetzen, schnell und gestärkt zurückzukommen. Wir unterstützen ihn auf seinem Weg der Genesung mit allem, was wir haben und wünschen ihm einen zügigen Heilungsverlauf", so Marcel Schäfer (41), Geschäftsführer Sport bei den Sachsen.

Gulacsi war bei einem Paradeversuch unglücklich auf dem Rasen gelandet, hatte sich danach schon das Knie gehalten. In der 29. Minute wechselte ihn Trainer Ole Werner (37) dann notgedrungen gegen Maarten Vandevoordt (23) aus.

Auf den Belgier wird es nun in den nächsten wichtigen Spielen auch ankommen. Sah der 23-Jährige gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal (0:2) in manchen Szenen nicht ganz glücklich aus, muss er nun unter anderem beim Spiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) sein ganzes Können unter Beweis stellen.

Dass die Roten Bullen Vertrauen in Vandevoordt haben, dürfte spätestens die Vertragsverlängerung und die Zusicherung, dass er in der kommenden Saison die neue Nummer Eins sein wird, sein.