Nach Ehe-Krieg mit Leipzig-Legende: Forsberg-Ex geht emotionalen Schritt!

Leipzig/Sundsvall - 19 Jahre waren Emil (32) und Shanga Forsberg (32) ein Paar, doch nach dem Wechsel des schwedischen Nationalkickers von RB Leipzig in die USA endete die Ehe mit einem großen Knall . Nun verkauft die Ex-Frau des Fußballers die gemeinsam erbaute Villa - und wird dabei emotional.

Die Forsberg-Villa in Schweden steht aktuell zum Verkauf. © Screenshot/Instagram/shangaforsberg

"Dieser Verkauf tut weh", schrieb die 32-Jährige auf Instagram zur Annonce des luxuriösen Anwesens.

"Ein Ort, in dem Generationen weiterleben sollten. Das Zuhause, in dem meine Kinder die ersten Monate ihres Lebens verbrachten. Das Zuhause betrachtete ich als meinen sicheren Hafen", schwelgte die Mutter zweier Töchter in Erinnerungen und einem geplatzten Zukunfts-Traum.

Die Einrichtung der prunkvollen Immobilie mit 340 Quadratmetern Wohnraum, sieben Zimmern, einem schicken Pool sowie herrlichem Blick auf die Ostsee, Fitnessstudio, Sauna und einem Heimkino auf der Insel Alnön vor dem schwedischen Städtchen Sundsvall ist auf dem Profil der selbst ehemaligen Zweitliga-Kickerin ausführlich bebildert.

Freudig strahlend kann man ihre Kinder in und vor dem Traumhaus herumtollen sehen, nun soll allerdings eine andere Familie in der malerischen Villa glücklich werden.