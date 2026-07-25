Nach Liverpool-Absage: RB Leipzig erhält weiteres Millionen-Gebot für Diomande

Leipzig - Der FC Liverpool hat es bereits versucht, doch das Pokern um RB Leipzigs Yan Diomande (19) ist damit längst nicht vorbei. Nun soll auch Real Madrid den Sachsen ein Millionen-Gebot für ihren Shooting-Star geschickt haben. Bleibt die Frage: Wie weiter im Bieten um den Offensivspieler?

Neuer Mitstreiter im Poker um RB Leipzigs Yan Diomande (19): Nach dem FC Liverpool soll nun auch Real Madrid den Sachsen ein Millionen-Angebot gemacht haben. © Jan Woitas/dpa

Laut "The Athletic" und Transferexperte Fabrizio Romano hat Real Madrid eine erste Offerte für den ivorischen WM-Teilnehmer übermittelt. Das Angebot über 90 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen sei von den Sachsen abgelehnt worden. Die Gespräche würden jedoch fortgesetzt.

In der Vergangenheit hatte Leipzig bereits ein ähnlich hohes Angebot des FC Liverpool abgelehnt. Laut "Bild" möchte der zweimalige DFB-Pokalsieger mindestens 120 Millionen Euro mit Diomande erlösen.

Der 19-Jährige war vor einem Jahr für 20 Millionen Euro vom spanischen Erstliga-Absteiger CD Leganés nach Leipzig gekommen und hat seinen erneuten Wechselwunsch öffentlich bekundet.

Mit Paris Saint-Germain soll sich Diomande schon einig sein. Der Champions-League-Sieger hat mit den Vertretern des Offensivspielers wohl einen Vertrag bis 2031 ausgehandelt. Eine Einigung der Franzosen mit Leipzig gibt es allerdings bislang nicht.