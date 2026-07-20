RB Leipzigs Neuzugang blickt auf harte Zeiten zurück: "Will nicht zu sehr ins Detail gehen, ist privat"
Leipzig - Seit Monaten steht fest, dass Rocco Reitz (24) den Schritt von Borussia Mönchengladbach zu RB Leipzig gehen wird. Seit dem Trainingsstart am vergangenen Montag ist der Mittelfeldmann nun bei den Sachsen dabei - zumindest halbwegs.
Mitte Mai zog sich Reitz laut Vereinsangaben einen schweren Infekt zu, der ihn zeitweise sogar ins Krankenhaus brachte und seinen Körper enorm schwächte.
Inzwischen kann der Spieler aber zumindest wieder individuell trainieren.
"Ich bin sehr gut angekommen. Wir verfolgen irgendwo das gleiche Ziel, haben den gleichen Spirit. Es war zuletzt keine leichte Zeit für mich. Schwerer Infekt ist Auslegungssache, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, ist privat. Ein Protokoll wie bei einer Muskelverletzung gibt es aber nicht, deswegen ist es schwer zu sagen, wann ich wieder richtig auf den Platz komme", so Reitz bei seiner Vorstellungspressekonferenz am Montag.
Trotz seiner erzwungenen Auszeit, die ihn auch beim ersten Test am vergangenen Samstag gegen Altglienicke (2:1) nur zuschauen lassen hat, machte der 24-Jährige einen selbstbewussten Eindruck - mit einem positiven Blick auf die Zukunft!
"Potenzial ist immer da. Es war ein persönliches Ziel von mir, alle drei Tage mit Champions League zu spielen. Das kann ich hier machen. Wir wollen auch nicht nur ein Jahr Königsklasse spielen, sondern da bleiben. Irgendwann ist das Ziel von jedem mal, Nationalspieler zu sein. Das ist auch auf meiner Liste", so Reitz.
RB Leipzigs Rocco Reitz will gegen Gladbach dabei sein
Spannend: Zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung war Ole Werner (38) noch Trainer bei den Rasenballern. Inzwischen hat aber Martín Demichelis (45) übernommen, der sich aber natürlich auch auf seinen Spieler freut. Intensiven Kontakt gab es aber noch nicht, wie Reitz erzählt.
"Ich hatte mit beiden Trainern zu tun. Bis jetzt bin ich leider noch nicht so in der Mannschaft drin. Micho macht aber einen sehr guten ersten Eindruck. Im Detail kann ich mehr dazu sagen, wenn ich richtig dabei sein kann."
In den nächsten Wochen will der Ex-Gladbach-Kapitän mehr und mehr bei den Roten Bullen reinkommen. Auch, um bei Bundesliga-Start Ende August ausgerechnet gegen die Fohlen dabei sein zu können.
Die Veröffentlichung des Spielplans löste da durchaus eine Reaktion bei Reitz aus: "Da ist mir ein leichter Schmunzler über die Lippen gegangen."
Titelfoto: Picture Point / Sven Sonntag