Intensiver Austausch: Wechselt RB Leipzigs Ex-Kapitän nach Spanien?

Leipzig - Das kommt für viele wohl überraschend: RB Leipzigs Torhüter Péter Gulácsi (36) steht offenbar vor einem Wechsel nach Spanien.

Beim Trainingsauftakt in der vergangenen Woche war Péter Gulácsi (36) dabei. Nun könnte aber alles ganz schnell gehen. © Picture Point / Sven Sonntag

Die langjährige Nummer eins im Tor der Roten Bullen könnte ab der neuen Saison für den spanischen Erstligisten FC Villarreal auflaufen, wie Sky Sport erfahren haben will. Das berichtete Sky-Reporter Philipp Hinze bei X.

Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigte dort, dass es bereits einen intensiven Austausch zwischen Gulácsi und dem Klub gebe, der in der vergangenen Saison hinter dem FC Barcelona und Real Madrid Dritter in La Liga wurde.

Demnach sollen persönliche Konditionen fast vereinbart sein und auch die Verhandlungen zwischen beiden Vereinen bereits laufen.

Das würde bei einem Wechsel also auch bedeuten, dass der Ungar dennoch in der Champions League spielen würde.

Der 36-Jährige hatte seinen Vertrag erst im Februar bis 2027 verlängert. Es war aber auch klar, dass er hinter Maarten Vandevoordt (24) ab sofort nur noch die Nummer zwei sein wird.