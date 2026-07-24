Intensiver Austausch: Wechselt RB Leipzigs Ex-Kapitän nach Spanien?
Leipzig - Das kommt für viele wohl überraschend: RB Leipzigs Torhüter Péter Gulácsi (36) steht offenbar vor einem Wechsel nach Spanien.
Die langjährige Nummer eins im Tor der Roten Bullen könnte ab der neuen Saison für den spanischen Erstligisten FC Villarreal auflaufen, wie Sky Sport erfahren haben will. Das berichtete Sky-Reporter Philipp Hinze bei X.
Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigte dort, dass es bereits einen intensiven Austausch zwischen Gulácsi und dem Klub gebe, der in der vergangenen Saison hinter dem FC Barcelona und Real Madrid Dritter in La Liga wurde.
Demnach sollen persönliche Konditionen fast vereinbart sein und auch die Verhandlungen zwischen beiden Vereinen bereits laufen.
Das würde bei einem Wechsel also auch bedeuten, dass der Ungar dennoch in der Champions League spielen würde.
Der 36-Jährige hatte seinen Vertrag erst im Februar bis 2027 verlängert. Es war aber auch klar, dass er hinter Maarten Vandevoordt (24) ab sofort nur noch die Nummer zwei sein wird.
Gulácsi wohl vor Wechsel: Holt RB Ex-ManCity-Torwart nach Leipzig?
Ein Wechsel würde ihm also die Möglichkeit geben, noch einmal etwas anderes von der Welt zu sehen. Gulácsi spielt schon seit elf Jahren für Leipzig, stieg mit RB gemeinsam in die Bundesliga auf.
Laut Sky Transfer Update würde RB seinem verdienten Schlussmann "ablösetechnisch keine Steine in den Weg legen". Allerdings werde auch Ersatz benötigt - dahingehend soll RB wohl Interesse an Stefan Ortega (33) haben.
Der Deutsch-Spanier stand nach vier Jahren bei Manchester City zuletzt bei Nottingham Forest unter Vertrag, der aber im Sommer auslief. Seitdem ist der 33-Jährige vereinslos.
Medienberichten zufolge soll sich allerdings auch der griechische Klub Olympiakos Piräus um Ortegas Dienste bemühen, dem VfB Stuttgart wird ebenfalls Interesse nachgesagt.
Titelfoto: Picture Point / Sven Sonntag