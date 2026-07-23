RB-Leipzig-Blog: Jetzt ist ex Fix! Früherer RB-Star wechselt nach England

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RB-Leipzig-Blog: Xaver Schlager schließt sich nach RB Leipzig nun Nottingham Forest an und spielt künftig unter Oliver Glasner.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Neuer Trainer, neue Spieler, neue Saison: RB Leipzig hat in diesem Sommer einige Veränderungen erlebt. Inzwischen sind die Sachsen unter Martin Demichelis (45) in die Vorbereitung gestartet.

Die ersten großen Termine stehen auch schon fest. Am 22. August um 18 Uhr sind die Rasenballer im DFB-Pokal bei Eintracht Trier zu Gast. Eine Woche später, am 29. August geht die Bundesliga wieder los. Die Roten Bullen haben direkt ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

In unserem RB-Leipzig-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

23. Juli, 16.11 Uhr: Xaver Schlager (28) schließt sich Nottingham Forest an

Bereits seit einigen Tagen gibt es Spekulationen über die nächste Station des Österreichers, jetzt ist alles fix. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler schließt sich Nottingham Forest an und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Das bestätigte sein neuer Verein am Donnerstagnachmittag.

Für Schlager ist es auch ein Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Oliver Glasner (51). "Ich habe unter ihm in Wolfsburg gespielt und ich weiß, wie er arbeitet und welche Spielweise er bevorzugt. Das war ein wichtiger Grund für mich, hierherzukomme", so der österreichische Nationalspieler.

Schlager kam 2022 nach Leipzig und bestritt 108 Pflichtspiele für die Roten Bullen. Trotz Bemühungen von

Xaver Schlager (28) war vier Jahre für RB Leipzig im Einsatz. (Archivbild)
Xaver Schlager (28) war vier Jahre für RB Leipzig im Einsatz. (Archivbild)  © Picture Point / Petzsche

20. Juli, 9.41 Uhr: Weltmeister Dani Olmo denkt an RB Leipzig

Dani Olmo (28) ist mit der spanischen Nationalmannschaft am Sonntagabend nach dem Sieg über Argentinien Weltmeister geworden.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Offensivmann ein Bild aus der Kabine zusammen mit der begehrten Trophäe. Darunter eine Auflistung seiner Stationen, die ihn bis zu diesem Titelgewinn geführt haben. Da darf RB Leipzig, wo der Spanier von 2020 bis 2024 gespielt hat, natürlich nicht fehlen.

17. Juli, 11.20 Uhr: RB verpflichtet Maxime Esteve

Die Roten Bullen haben mit Maxime Esteve (24) einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Wie der Verein am Freitag mitteilte, kommt der Franzose vom englischen Absteiger FC Burnley und hat in Leipzig einen Vertrag bis 2031 unterzeichnet.

Geschäftsführer Marcel Schäfer (42) lobt die zukünftige Nummer 3: "Er bringt vieles mit, was wir auf dieser Position gesucht haben: Größe, Athletik, einen starken linken Fuß, Mut im Spielaufbau und die Fähigkeit, aktiv nach vorn zu verteidigen. Maxime denkt Fußball offensiv, ist zweikampfstark, kommunikativ und bringt sehr viel Energie auf den Platz."

In Leipzig freut man sich über die Verpflichtung von Maxime Esteve (24, r.).
In Leipzig freut man sich über die Verpflichtung von Maxime Esteve (24, r.).  © RB Leipzig

15. Juli, 12.52 Uhr: Bundesliga-Ansetzungen der ersten vier Spieltage

Zwei Mal Samstag, zwei Mal Sonntag: An diesen Tagen finden die ersten vier Begegnungen von RB Leipzig in der neuen Bundesliga-Saison statt.

Am 29. August um 15.30 Uhr kommt Borussia Mönchengladbach in die Red Bull Arena. Genau eine Woche später, am 5. September ist das Demichelis-Team um 15.30 Uhr bei Werder Bremen zu Gast.

Am 13. September, ein Sonntag wartet sicherlich eine ausverkaufte Red Bull Arena auf die Fans. Dann ist der HSV um 15.30 Uhr zu Gast. Wieder eine Woche später, ebenfalls 15.30 Uhr müssen die Leipziger zum schweren Auswärtsspiel nach Leverkusen.

In etwas mehr als einem Monat bestreiten die Roten Bullen ihr erstes Pflichtspiel der kommenden Saison.
In etwas mehr als einem Monat bestreiten die Roten Bullen ihr erstes Pflichtspiel der kommenden Saison.  © Picture Point / Roger Petzsche

13. Juli, 17.20 Uhr: RB-CEO Tatjana Haenni ohne Angst vorm Klopp-Aus

"Er war für uns Berater, er hat uns begleitet, wir haben viel miteinander gesprochen", äußerte sich Tatjana Haenni (59) zu Jürgen Klopp (59), der kurz vorm Engagement als neuer Bundestrainer und dem gleichzeitig Ende als "Head of Global Soccer" im RB-Konzern steht.

"Wir wollen gleich weiterarbeiten, ob mit oder ohne Jürgen Klopp. Ich denke, einen direkten Einfluss auf uns wird das wenig haben", so die Schweizerin.

RB Leipzigs CEO Tatjana Haenni (59) sieht den nahenden Klopp-Abgang bei Red Bull nicht dramatisch.
RB Leipzigs CEO Tatjana Haenni (59) sieht den nahenden Klopp-Abgang bei Red Bull nicht dramatisch.  © Jan Woitas/dpa

13. Juli, 14.50 Uhr: Brajan Gruda bleibt bei RB Leipzig

Wie erwartet haben die Roten Bullen am Montag die Verlängerung der Leihe von Brajan Gruda verkündet.

Der 22-Jährige schließt sich für die komplette kommende Saison den Sachsen an, bleibt aber zunächst bei Brighton & Hove Albion angestellt.

Nach übereinstimmenden Medienbericht soll der Deal eine Kaufpflicht enthalten, deren Hürde recht niedrig sein soll. Um die 30 Millionen Euro soll RB bei einer Festverpflichtung nach England zahlen müssen.

Brajan Gruda (22, r.) läuft auch in der kommenden Saison mit der Nummer 10 auf.
Brajan Gruda (22, r.) läuft auch in der kommenden Saison mit der Nummer 10 auf.  © RB Leipzig
Beim Trainingsauftakt am Montag dabei: Gruda.
Beim Trainingsauftakt am Montag dabei: Gruda.  © Picture Point / Roger Petzsche

10. Juli, 17.20 Uhr: Team-Building auf dem Golfplatz

Freitag hat sich der Staff von RB Leipzig nach dem Sommerurlaub zusammengefunden.

Bei einer Teambuilding-Maßnahme auf einem Golfplatz im Hohenprießnitzer Ortsteil Noitzsch, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Leipzig haben Mitarbeiter und Trainerteam um den neuen Coach Martin Demichelis versucht, mit möglichst wenig Schlägen einzulochen.

Trainer Martin Demichelis (45) versuchte sich auf dem Golfplatz.
Trainer Martin Demichelis (45) versuchte sich auf dem Golfplatz.  © RB Leipzig
Anwesend war das gesamte Trainer- und Staff-Team.
Anwesend war das gesamte Trainer- und Staff-Team.  © RB Leipzig

6. Juli, 15 Uhr: Einige Spieler kriegen neue Rückennummern

RB Leipzig hat fünf neue Rückennummern für die kommende Saison verkündet.

Neuzugang Abdoul Koné (21) läuft künftig in der Nummer 2 auf, die zuvor unter anderem Mohamed Simakan (26) getragen hatte. Der Ex-Gladbacher Rocco Reitz (24) bekommt die 20 von Assan Ouédraogo (20), der die 8 übernimmt.

Einen Tausch gibt es zwischen Conrad Harder (21) und Johan Bakayoko (23): Der Däne knipst fortan mit der 9 auf dem Rücken, der Flügelflitzer mit der 11.

Tauschen ihre Rückennummern: Conrad Harder (21, l.) und Johan Bakayoko (23, M.).
Tauschen ihre Rückennummern: Conrad Harder (21, l.) und Johan Bakayoko (23, M.).  © IMAGO / motivio

26. Juni, 14.12 Uhr: Yan Diomande "weiß nicht", ob er bei RB Leipzig bleibt

Der wertvollste Spieler der Elfenbeinküste, Yan Diomande (19) hat ein Treuebekenntnis zu RB Leipzig vermieden.

Auf die Frage, ob er weiß, bei welchem Verein er in der kommenden Saison spielt, sagte der bei der WM noch torlose Flügelstürmer nach dem 2:0 gegen Curacao: "Ich weiß es nicht. Ich denke noch nicht an meine Zukunft nach der Weltmeisterschaft. Ich versuche, meine gesamte Energie in die WM zu stecken und abzuwarten, was danach passiert. Ich kann dazu nichts sagen."

Die Sachsen hatten zuletzt ein erstes Angebot des FC Liverpool in Höhe von angeblich 100 Millionen Euro abgelehnt. Auch Paris Saint-Germain soll am Ivorer interessiert sein.

Joshua Kimmich (31, l.) hatte bei Deutschlands spätem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste Probleme mit Gegenspieler Yan Diomande (19).
Joshua Kimmich (31, l.) hatte bei Deutschlands spätem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste Probleme mit Gegenspieler Yan Diomande (19).  © Jan Woitas/dpa

25. Juni, 12.30 Uhr: Sommervorbereitung mit zwei weiteren Tests steht

RB Leipzig hat zwei weitere Testspiele in der Saisonvorbereitung fixiert. Alle bisherigen Partien werden am Samstag ausgespielt.

Die erste Begegnung findet am 18. Juli ab 14 Uhr im Stadion am Bad Markranstädt gegen Regionalligist VSG Altgliecke statt. Es folgen Matches gegen Ingolstadt (25. Juli, 14 Uhr), Verl (1. August, 12 Uhr) und nach der Rückkehr aus dem österreichischen Trainingslager am 8. August bei Leeds United (15 Uhr).

Mit dem neuen Trainer Martin Demichelis wartet am 15. August (15.30 Uhr) ein äußerst interessantes Gastspiel bei dessen Ex-Verein FC Bayern München. Nach der Saisoneröffnung (16. August) geht es mit dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal bei Eintracht Trier (22. August, 18 Uhr) weiter.

Titelfoto: Picture Point / Petzsche

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