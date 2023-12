Nach Super-Leistung: RB Leipzig macht Forsberg-Abgang offiziell

Leipzig - Wenige Augenblicke nach dem 3:1-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim hat RB Leipzig den Abgang von Emil Forsberg (32) zu den New York Red Bulls offiziell gemacht.

Nach bislang 324 Spielen für RB Leipzig verlässt Emil Forsberg (32) Sachsen. © Jan Woitas/dpa

Forsberg erzielte in seinem letzten Heimspiel für die Roten Bullen das Tor zum 2:1 und bereitete das 3:1 vor, wurde somit zum Matchwinner.

Eine absolute Erfolgsgeschichte geht nach neun Jahren, 324 Pflichtspielen, 71 Toren und 69 Vorlagen zu Ende.

"Du bist einzigartig. Du bist eine RBL-Legende. Du bleibst ein Roter Bulle. Danke für alles, Emil", schrieb der Verein in einer Mitteilung.

Für den Familienvater geht es in die Major League Soccer (MLS), wo er in New York einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreibt.

"Es waren einfach neun geile Jahre bei RB Leipzig und eine unglaubliche Reise", sagte Forsberg. "Leipzig ist unsere zweite Heimat geworden und wird das auch bleiben. Ich habe mehr als ein Viertel meines Lebens in dieser tollen Stadt und bei diesem besonderen Verein verbracht und alles, was ich hier erleben durfte, bleibt ganz tief in meinem Herzen."