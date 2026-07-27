Nach überraschendem Wechsel-Wunsch: RB Leipzigs Kandidaten für den Bankjob

Leipzig - Die ruhigen Wochen sind definitiv vorbei bei RB Leipzig ! Nicht nur das Wechsel-Theater rund um Yan Diomande (19) beschäftigt die Sachsen. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) muss sich inzwischen auch mit Themen auseinandersetzen, die vor ein paar Wochen noch nicht auf dem Tisch lagen.

Peter Gulacsi (36) kann sich mit dem dauerhaften Bankplatz wohl nicht anfreunden und liebäugelt mit einem Wechsel nach Spanien. © Picture Point / Roger Petzsche

Bestes Beispiel: Der Fall Peter Gulacsi (36). Mit dem Ungar war in der Vorsaison bereits alles ausgemacht. Nach elf Jahren als in der Regel unangefochtene Nummer eins im Kasten der Rasenballer sollte die Wachablösung mit Maarten Vandevoordt (24), der schon zwei Saisons darauf wartet, endlich erfolgen.

Gulacsi rückt auf die Bank und steht bereit, wenn der Belgier sich verletzt. So zumindest der Plan.

In den letzten Tagen dann aber die Wende. Statt des Bankplatzes zieht es der 36-Jährige offenbar vor, weiterhin als klare Stammkraft zwischen den Pfosten zu stehen. Diese Chance würde er wohl beim FC Villarreal in Spanien bekommen.

Es soll Verhandlungen geben. Eine Einigung wurde aber noch nicht erzielt. Trotzdem müssen sich die Roten Bullen nun unerwartet auf einen möglichen Abgang vorbereiten.

Es wird nach Alternativen auf dem Transfermarkt gesucht, die sich mit dem Bankplatz beim Bundesligisten zufriedengeben würden. Eine davon soll Finn Dahmen (28) vom FC Augsburg sein. Die Leipziger hätten sich angeblich beim Ligakonkurrenten erkundigt. Laut "Kicker" gab es aber eine Absage seitens des Keepers.