Yan Diomande verlässt RB Leipzig wohl für Real und entfacht Kleinkrieg der Transfer-Experten

Leipzig - "Unsere klare Intention ist: Yan Diomande spielt nächstes Jahr für RB Leipzig . Und davon rücken wir auch nicht ab!" Wie viel Wert hat diese Aussage, getätigt Ende Juni von Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) einen Monat später noch? Offenbar nicht viel, was inzwischen zu einem wahren Kleinkrieg der Transfer-Experten geführt hat.

Yan Diomande (19) verlässt RB Leipzig offenbar Richtung Real Madrid. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der Ivorer soll inzwischen das ganz klare Ziel Real Madrid haben, was ein Post auf "X" inzwischen unterstreicht.

Transferexperte Fabrizio Romano (33) postete am Sonntag, dass ein Wechsel des Nationalspielers der Elfenbeinküste zu den Königlichen kurz bevor stehe.

In der Nacht zum Montag antwortete der 19-Jährige mit den Worten "Hala Madrid" selbst darauf, was wohl als klares Zeichen gedeutet werden kann. Der Post wurde mittlerweile aber wieder gelöscht.

Spannend wird jetzt sein, was die Roten Bullen machen. Trainer Martin Demichelis (45) rechnet eigentlich fest mit Diomande, der am Montag wie einige andere WM-Rückkehrer auch die obligatorischen Leistungstests absolvieren soll.

Klar scheint: 100 Millionen Euro, die Real aktuell laut Romano wohl bietet, werden RB nicht reichen. 120 Millionen Euro sollen dem Vernehmen nach wohl die unausgesprochene Schmerzgrenze sein. Am Montag soll es wohl Verhandlungen zwischen den Klubs geben. Das Ziel: eine schnelle Einigung.

Solange diese nicht erzielt ist, wird es wohl auch in der Gerüchteküche weiter zur Sache gehen. In den letzten Stunden ist zwischen Romano und dem wohl bekanntesten deutschen Transferexperten, Florian Plettenberg, ein Kleinkrieg ausgebrochen.