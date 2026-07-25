Zwei Ex-Dynamos pennen! RB Leipzig siegt vor ausgewählten Zuschauern erstmals gegen Drittligist
Leipzig - Auch das zweite Testspiel der Sommer-Vorbereitung hat RB Leipzig siegreich gestaltet. Nach dem noch verhaltenen 2:1 gegen die VSG Altglienicke hieß es am Samstagmittag ebenfalls knapp 1:0 (1:0) gegen den FC Ingolstadt.
Bereits in der 5. Minute klingelte es im Trainingszentrum am Cottaweg erstmals. Brajan Gruda tankte sich auf dem linken Flügel gegen Ingolstadts neue Ex-Dynamos Jong-min Seo und Vinko Sapina durch, seinen Querpass fälschte FCI-Kapitän Simon Lorenz am kurzen Pfosten unhaltbar ins eigene Tor ab - 1:0.
Zuvor hatten die Sachsen in vier Anläufen noch nie gegen die Schanzer gewinnen können. In der 2. Bundesliga gab's ein 0:1 und 1:2, in der Bundesliga-Aufstiegssaison 2016/17 ein 0:1 und 0:0.
Danach haben sich beide Vereine sehr konträr entwickelt. RB ist mittlerweile ein jährlicher Champions-League-Anwärter, Ingolstadt ein mittelklassiger Drittligist.
Gespielt wurde vor 450 ausgewählten Fans, die in der Vorsaison alle 17 Bundesliga-Heimspiele besucht hatten, übrigens über zweimal 60 Minuten, damit die Spieler auf den rappelvollen Ersatzbänken auch genügend Einsatzzeit erhalten konnten.
Obed Ugondu und Omotolani Oladosu verpassen 1:1 nach Bitshiabu-Bock
Die ganz großen Chancen blieben im ersten Durchgang aus, ein paar gut anzuschauende Kombinationen packten die Jungs des neuen Trainers Martín Demichelis aber aus, für den es der zweite Sieg in der Vorbereitung werden sollte.
Die Ingolstädter wurden noch seltener gefährlich. Die wohl größte Gelegenheit vergaben gegen Spielende zwei Nigerianer - eingeladen von El-Chadaille Bitshiabu.
Der Franzose passte statt Maxime Estève dem Ex-Erfurter Obed Ugondu in den Fuß, der am eingewechselten Leopold Zingerle scheiterte. Den Nachschuss versemmelte der 17-jährige Omotolani Oladosu (105.).
Der Drittliga-Elfte der Vorsaison, der drei Wochen Trainingsvorsprung genoss, sollte trotz größter Bemühungen zum Ende zu keinem weiteren Tor mehr kommen, die Roten Bullen ebenso wenig zur Entscheidung.
Nächsten Samstag (1. August, 12 Uhr) wartet mit dem SC Verl der nächste drittklassige Gegner auf RB. Direkt danach fliegt der Tross ins Trainingslager nach Österreich.
Statistik zum Test RB Leipzig gegen den FC Ingolstadt
Aufstellung RB Leipzig 1. Hälfte: Vandevoordt - Finkgräfe, Orban, Lukeba, Baku - Vermeeren, Banzuzi - Gomis, Gruda, Bakayoko - Romulo
Aufstellung RB Leipzig 2. Hälfte: Zingerle - Henrichs, Estève, Bitshiabu, Klostermann - Ouedraogo, Masanka Bungi - Sani, Maksimovic, Thomas - Harder
Aufstellung FC Ingolstadt 1. Hälfte: Ponath - Scholz, Antzoulas, Lorenz, Gül, Sapina, Seo, Ganda, Bennetts, Sekulovic, Lokotsch
Titelfoto: Bildmontage: PICTURE POINT/Roger Petzsche ; Jan Kaefer