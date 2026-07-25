Zwei Ex-Dynamos pennen! RB Leipzig siegt vor ausgewählten Zuschauern erstmals gegen Drittligist

Leipzig - Auch das zweite Testspiel der Sommer-Vorbereitung hat RB Leipzig siegreich gestaltet. Nach dem noch verhaltenen 2:1 gegen die VSG Altglienicke hieß es am Samstagmittag ebenfalls knapp 1:0 (1:0) gegen den FC Ingolstadt.

Nur rund 450 ausgewählte Fans durften zuschauen. © Picture Point/Roger Petzsche

Bereits in der 5. Minute klingelte es im Trainingszentrum am Cottaweg erstmals. Brajan Gruda tankte sich auf dem linken Flügel gegen Ingolstadts neue Ex-Dynamos Jong-min Seo und Vinko Sapina durch, seinen Querpass fälschte FCI-Kapitän Simon Lorenz am kurzen Pfosten unhaltbar ins eigene Tor ab - 1:0.

Zuvor hatten die Sachsen in vier Anläufen noch nie gegen die Schanzer gewinnen können. In der 2. Bundesliga gab's ein 0:1 und 1:2, in der Bundesliga-Aufstiegssaison 2016/17 ein 0:1 und 0:0.

Danach haben sich beide Vereine sehr konträr entwickelt. RB ist mittlerweile ein jährlicher Champions-League-Anwärter, Ingolstadt ein mittelklassiger Drittligist.

Gespielt wurde vor 450 ausgewählten Fans, die in der Vorsaison alle 17 Bundesliga-Heimspiele besucht hatten, übrigens über zweimal 60 Minuten, damit die Spieler auf den rappelvollen Ersatzbänken auch genügend Einsatzzeit erhalten konnten.