Nach zwei Auftaktniederlagen: Holt RB Leipzig jetzt doch noch einen Spieler?

RB Leipzigs Sportboss Rouven Schröder (48) möchte in diesem Winter eigentlich keinen Spieler mehr holen. Doch das könnte sich noch ändern. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Immerhin kann Trainer Marco Rose (47) aktuell auf fast alle seine Spieler zurückgreifen. Nur der verletzte Kapitän Willi Orban (31) und der für den Afrika-Cup abgestellte Amadou Haidara (25) fehlen im Moment.

Vielleicht wird nach dem Abgang von Emil Forsberg (32) wirklich noch ein Spielmacher in den Reihen der Sachsen vermisst. Zuletzt hieß es, man wolle die Augen schon offen halten und den Transfermarkt beobachten.

Mit Eljif Elmas (24) habe man aber bereits einen Kauf getätigt, der eigentlich erst im Sommer geplant war.

Heißt: RB hält den aktuellen Kader für gut genug. Sieht auch Sportdirektor Rouven Schröder (48) so.

"Man neigt dazu, sofort Dinge zu verändern. Aber das wäre zu einfach, dass man in diese Schublade greift, wenn man die Spiele nicht gewinnt", so Schröder noch am Samstagabend. Das Team sei stark, es bräuchte jetzt nur ein Erfolgserlebnis, um auch den Glauben und die letzte Konsequenz zurückzuholen.