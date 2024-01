19.01.2024 08:57 1.557 Wird er RB Leipzigs i-Tüpfelchen des Transferwinters?

Wird RB Leipzig in diesem Winter noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv? Ein Name kursiert immer wieder in der Gerüchteküche.

Von Michi Heymann

Leipzig - So ganz einig ist man sich bei RB Leipzig nicht, ob noch ein weiterer Neuzugang im Winter sinnvoll wäre. Der Markt ist schwierig, der dünne Kader gut besetzt. Gerüchte gibt es aber viele. Momodou Sonko (18, 2.v.l.) hat beim schwedischen Klub BK Häcken für großes Aufsehen gesorgt. © SVEIN OVE EKORNESVÅG / NTB / AFP Oft fällt dabei der Name Momodou Sonko (18), der beim schwedischen Klub BK Häcken für großes Aufsehen gesorgt hat. Am Offensivtalent ist laut "fotbolldirekt.se" auch Premier-League-Verein FC Liverpool dran. Verantwortliche der Reds sollen sogar schon vor Ort gewesen sein, um sich von dem 18-Jährigen zu überzeugen. Die Rasenballer haben wohl aber schon länger ihre Fühler nach dem Schweden ausgestreckt. Möglich, dass bei der großen Konkurrenz in England der Bundesligist bei einem Werben die Nase vorn hätte. RB Leipzig Von Galatasaray einfach verbannt! Wie geht das Drama um RB Leipzigs Angelino weiter? Dass Sonko aber tatsächlich noch im Winter kommt, scheint nicht so wahrscheinlich zu sein. Der Torjäger hat noch Vertrag bis 2025. Erst im kommenden Sommer könnte es heiß werden. Zudem haben die Sachsen im Augenblick (!) keine große Not. Nur Willi Orban (31) ist aktuell noch verletzt. Kommt bis zum Ende des Transferfensters niemand hinzu, sind die Roten Bullen nach dem Transfer von Eljif Elmas (24) nicht unbedingt gezwungen, noch etwas zu tun. Richtungsweisende Spiele für RB Leipzig RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) kann bis auf Willi Orban (31) aktuell auf alle seine Spieler zurückgreifen. © PICTURE POINT / S. Sonntag Anders könnte die Sache allerdings aussehen, wenn der Rückrundenstart komplett verpatzt wird. Schon die bittere 0:1-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt war nicht eingeplant. Pleiten gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und gegen den VfB Stuttgart eine Woche später würden nicht nur die letzten Meisterschaftsträume zerlegen, sondern auch die Saisonziele ernsthaft in Gefahr bringen. Im Falle des Falles bräuchten die Leipziger aber dann einen Kicker, der sofort weiterhelfen kann. Ob Sonko, der zwar in der schwedischen Liga überzeugen konnte, schon so weit ist, bleibt fraglich. RB Leipzig Vor RB Leipzigs Topspiel gegen Leverkusen: Toptorjäger schmerzlich vermisst! Trainer Marco Rose (47) und sein Team wollen trotzdem die Augen offen halten: "Wir schauen uns sicher um, und wenn was wirklich Sinn macht, rate ich uns als Trainer auf jeden Fall, das auch umzusetzen." Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Bayer 04 Leverkusen 17 47:12 45 2 FC Bayern München 16 52:15 41 3 VfB Stuttgart 17 38:22 34 4 RB Leipzig 17 38:18 33 5 Borussia Dortmund 17 33:25 30 6 Eintracht Frankfurt 17 27:20 27 7 SC Freiburg 17 21:26 25 8 TSG 1899 Hoffenheim 17 32:33 24 9 1. FC Heidenheim 1846 17 26:33 21 10 Borussia Mönchengladbach 17 34:36 20 11 VfL Wolfsburg 17 21:28 20 12 FC Augsburg 17 24:32 18 13 SV Werder Bremen 17 24:31 17 14 VfL Bochum 1848 17 19:34 17 15 1. FC Union Berlin 16 17:31 14 16 1. FSV Mainz 05 17 14:29 11 17 1. FC Köln 17 11:29 11 18 SV Darmstadt 98 17 20:44 10 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

Titelfoto: SVEIN OVE EKORNESVÅG / NTB / AFP