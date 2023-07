Nächste Runde im Transfer-Krach: Wird RB Leipzigs Wunschstürmer die Freigabe verwehrt?

Leipzig - Das Transfer-Drama geht in die nächste Runde! Lois Openda (23) von RC Lens möchte zu RB Leipzig , die Sachsen wollen ihn unbedingt als Nachfolger von Christopher Nkunku (25). Das ist seit Anfang Juni klar. Doch immer wieder gibt es Probleme.

Am Freitag soll Openda zum Medizincheck nach Leipzig kommen und seine Unterschrift unter den Vertrag setzen.

Ein Tauziehen entstand, das beide Seiten nicht wirklich glücklich machte. Unter der Woche dann der vermeintliche Durchbruch: Man habe sich auf 38 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geeinigt.

Das liegt vor allen Dingen an seinem (Noch-)Klub RC Lens.

RB Leipzigs Transfer-Chef Max Eberl (49) wird sicherlich froh sein, wenn er nicht mehr mit Lens verhandeln muss. © RONNY HARTMANN / AFP

Denn wie "L’Équipe" am Donnerstag meldet, soll Lens extrem sauer darüber sein, dass in Deutschland am Mittwoch über einen fixen Wechsel berichtet wurde.

Angeblich fordere man noch immer 50 Millionen Euro - und würde Openda die (schnelle) Freigabe für den Wechsel verwehren.

Das wäre aus Leipziger Sicht ganz schlecht, weil der Stürmer schon in der kommenden Woche beim Trainingslager in Bruneck dabei sein soll, um sich möglichst schnell ans Team zu gewöhnen.

Nach Informationen von "Bild" soll es am Donnerstag ein Telefonat zwischen beiden Klubs geben, um die Sache endgültig zu klären.

Bei den Rasenballern geht man wohl inzwischen davon aus, nicht mehr als 45 Millionen Euro auf den Tisch legen zu müssen.

Ob das Drama am Freitag wirklich ein Ende hat?